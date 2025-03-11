飛揚第1期加推6伙周六發售 折實價517萬起 增最高114萬折扣優惠｜屯門新盤

新盤銷情加快，發展商新增優惠促銷餘貨。長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展、已屆現樓的屯門青山公路「飛揚」第1期為10伙單位加送置業優惠，包括新推6伙兩房享優惠總值高達114萬元，以及4伙在售三房享40萬元傢俬禮券。長江實業營業部副首席經理楊桂玲表示，當中6伙兩房將於周六(15日)以先到先得形式公開發售，入場價517.8萬元起。

楊桂玲稱，「飛揚」第1期新推6伙指定兩房除享現有優惠外，新增額外「勁爆送大禮」，享有88萬元樓價折扣優惠，兼獲贈26萬元傢俬禮券或扣減樓價16萬元；單位位於第1座3樓、5樓B室及第2座2樓、5樓、6樓及7樓B室，享有內園、會所綠化及泳池開揚景致。入場單位為第2座2樓B室，實用面積462方呎，兩房間隔，折實價517.8萬元，折實呎價11,208元。