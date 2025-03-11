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2025-03-11 17:42:02

飛揚第1期加推6伙周六發售 折實價517萬起 增最高114萬折扣優惠｜屯門新盤

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飛揚第1期10伙新增優惠 周六先到先得發售 折實價517萬起｜屯門新盤

楊桂玲表示，新推6伙兩房優惠總值高達114萬元。

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新盤銷情加快，發展商新增優惠促銷餘貨。長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展、已屆現樓的屯門青山公路「飛揚」第1期為10伙單位加送置業優惠，包括新推6伙兩房享優惠總值高達114萬元，以及4伙在售三房享40萬元傢俬禮券。長江實業營業部副首席經理楊桂玲表示，當中6伙兩房將於周六(15)以先到先得形式公開發售，入場價517.8萬元起。

楊桂玲稱，「飛揚」第1期新推6伙指定兩房除享現有優惠外，新增額外「勁爆送大禮」，享有88萬元樓價折扣優惠，兼獲贈26萬元傢俬禮券或扣減樓價16萬元；單位位於第13樓、5B室及第22樓、5樓、6樓及7B室，享有內園、會所綠化及泳池開揚景致。入場單位為第22B室，實用面積462方呎，兩房間隔，折實價517.8萬元，折實呎價11,208元。

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她續指，指定4伙在售三房，買家除可繼續享現有優惠包括送車位一個外，更可額外獲贈40萬元傢俬禮券或扣減樓價26萬元；單位位於第110樓、11樓及12樓A室，以及第210E室，享有開揚內園、會所綠化及泳池景觀，可望海景。

全盤累沽約九成單位

另外，發展商新增優惠以外，再延長「親友共賞優惠」至630日。「飛揚」第1期開售至今已合共售出725伙，佔整個項目約90%，套現逾36億元。

「飛揚」位於屯門青山公路大欖段170號，涉及4座20層高住宅大樓，合共提供800伙，分為兩期發展，第1期涉400伙，由2座住宅大樓組成，單位面積由263至722方呎。

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