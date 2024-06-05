飛揚第1期周日推售28伙 最多減價28%兼享現金回贈｜屯門新盤

現樓新盤減價促銷餘貨。由長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門「飛揚」第1期已屆現樓，項目今日(5日)更新多張價單，將多個單位定價調低約11%至28%不等，減幅最大為第2座21樓F室，實用面積263方呎，一房間隔，價單原定價541.3萬元，現定價391.3萬元，減價150萬元或近28%。

發展商同步落實推出28伙於周日(9日)起以先到先得形式發售，涵蓋13伙一房及15伙兩房，包括部分減價單位。長江實業營業部助理首席經理楊桂玲表示，該批大部分單位享有開揚翠綠山景或會所園景，前排單位更可兼享海景，當中2伙高層海景連天台兩房戶，可飽覽黃金海岸或青山灣一帶海景；另有1伙低層連平台園景單位。