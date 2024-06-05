飛揚第1期周日推售28伙 最多減價28%兼享現金回贈｜屯門新盤

現樓新盤減價促銷餘貨。由長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門「飛揚」第1期已屆現樓，項目今日(5日)更新多張價單，將多個單位定價調低約11%至28%不等，減幅最大為第2座21樓F室，實用面積263方呎，一房間隔，價單原定價541.3萬元，現定價391.3萬元，減價150萬元或近28%。
發展商同步落實推出28伙於周日(9日)起以先到先得形式發售，涵蓋13伙一房及15伙兩房，包括部分減價單位。長江實業營業部助理首席經理楊桂玲表示，該批大部分單位享有開揚翠綠山景或會所園景，前排單位更可兼享海景，當中2伙高層海景連天台兩房戶，可飽覽黃金海岸或青山灣一帶海景；另有1伙低層連平台園景單位。
一房折實入場價322萬
楊桂玲續指，入場單位為第2座5樓F室，實用面積263方呎，一房間隔，折實售價322.5萬元，折實呎價12,262元。為配合是次推售，特別提供全新的「360天輕鬆俾」付款計劃，買家可享「提早付清餘款現金回贈」優惠，於150日內提前付清可享4%現金回贈；於151至240日內，及於241至300日內付清，分別享2%及1%現金回贈。
據悉，項目開售至今已售出697伙，佔整個項目約87%，合共套現逾35億元。
「飛揚」位於屯門青山公路大欖段170號，涉及4座20層高住宅大樓，合共提供800伙，分為兩期發展，第1期涉400伙，由2座住宅大樓組成，單位面積由263至722方呎。