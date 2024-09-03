飛揚第1期指定單位設送車位優惠 周六起推售6伙｜屯門新盤

發展商為下新盤增加優惠促銷，長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展、已屆現樓的屯門青山公路「飛揚」第1期今日(3日)上載全新銷售安排，推出6伙三房單位於本周六(7日)以先到先得形式發售。長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，當中指定5伙買家更可選擇送指定住客車位或售價折扣。
該6伙均為三房一套連儲物間間隔，包括4伙位於第1座中、高層A室，實用面積712方呎，另有2伙位於第2座中層E室，實用面積722方呎。所有單位景觀開揚，中層戶享有會所內園綠化景致，高層戶更可遠眺海景；單位均設有梗廚連儲物房，間隔方正實用。是次入場單位為2座9樓E室，以90天成交期計算，售價為929.9萬元，呎價約12,880元。
楊桂玲稱，隨著預期市場步入減息周期，對用家而言供樓負擔減輕，投資者亦需尋找資金出路，預期樓市向好。「飛揚」上周連環售出3伙，反映客人入市步伐加快。有見項目三房單位連車位優惠甚受買家歡迎，是次再應需求，加推精選單位連送車位發售，相信亦必定吸引有車的家庭客追捧。除照顧愛自駕的客人外，樓盤自身的交通配套亦十分方便，預計明年將有特設2條專線小巴，由屋苑分別往返屯門公路轉車站及屯門市中心，住客出行更添便捷。
「飛揚」位於屯門青山公路大欖段170號，涉及4座20層高住宅大樓，合共提供800伙，分為兩期發展，第1期涉400伙，由2座住宅大樓組成，單位面積由263至722方呎。