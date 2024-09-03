飛揚第1期指定單位設送車位優惠 周六起推售6伙｜屯門新盤

楊桂玲表示，有見飛揚三房單位連車位優惠甚受買家歡迎，是次再應需求，加推精選單位連送車位發售，相信亦必定吸引有車的家庭客追捧。

發展商為下新盤增加優惠促銷，長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展、已屆現樓的屯門青山公路「飛揚」第1期今日(3日)上載全新銷售安排，推出6伙三房單位於本周六(7日)以先到先得形式發售。長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，當中指定5伙買家更可選擇送指定住客車位或售價折扣。

該6伙均為三房一套連儲物間間隔，包括4伙位於第1座中、高層A室，實用面積712方呎，另有2伙位於第2座中層E室，實用面積722方呎。所有單位景觀開揚，中層戶享有會所內園綠化景致，高層戶更可遠眺海景；單位均設有梗廚連儲物房，間隔方正實用。是次入場單位為2座9樓E室，以90天成交期計算，售價為929.9萬元，呎價約12,880元。