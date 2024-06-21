飛揚第1期新錄3買家撻訂損失近250萬 下周二起推售10伙｜屯門新盤

據成交記錄冊顯示，撻訂單位包括第2座15樓和17樓B室，以及19樓E室，實用面積分別為462方呎及722方呎，涵蓋兩房及三房間隔，原均於2022年6月成交，成交價由713.1萬至1,070.1萬元，當時成交呎價介乎14,821元至15,495元。惟最新顯示，上述單位均於今日終止買賣合約，料買家撻訂離場，各遭殺訂10%約71.3萬至107萬元，合共損失249.91萬元。

由長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門「飛揚」第1期今日(21日)新錄3宗撻訂個案，總成交金額約2,499.1萬元，眾買家料損失近250萬元。發展商同日更新價單及公布銷售安排，落實於下周二(25日)起推售10伙，最多降價逾兩成。

發展商同步更新價單，下調3伙撻訂單位定價由4%至21%，連同另外7伙單位落實於下周二以先到先得形式發售。

長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，「飛揚」第1期於本月推出28伙單位，至今已售出15伙，套現逾6,200萬元。從銷情反映，向南單位特別受一般買家歡迎，與此同時項目亦接獲不少客人查詢三房單位，所以決定加推第一期10伙中高層單位應市，當中包括4伙三房及6伙兩房，全部均為向南座向，景觀開揚，享有會所、泳池或內園景致，高層戶更可遠眺海景；所有單位均設有梗廚。

她續指，今次加推單位中，兩房戶入場單位為1座11樓B室，實用面積462方呎，折實售價523.8萬元，平均呎價約11,338元。而6伙兩房單位中，售價調整幅度最高達26%。此外，發展商亦特別為三房買家提供更全面優惠，除現有折扣外，三房買家均可獲贈1個價值150萬元的指定私家車位。

「飛揚」位於屯門青山公路大欖段170號，涉及4座20層高住宅大樓，合共提供800伙，分為兩期發展，第1期涉400伙，由2座住宅大樓組成，單位面積由263至722方呎。

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