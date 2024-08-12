飛揚第2期周五賣24伙 兩房533萬入場 新增360日付款計劃｜屯門新盤

屯門新盤即將入伙，發展商乘勢作新部署。長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作的屯門青山公路「飛揚」第2期今日(12日)上載最新銷售安排，落實於周五(16日)以先到先得形式推售24伙，涵蓋22伙三房及2伙兩房，折實價553.2萬元起。
資料顯示，推售單位主要位於第3座和第5座E室，實用面積均為722方呎，三房一套間隔；另包括2伙兩房，涉及第5座地下B室，實用面積462方呎，兩房間隔，價單定價627.3萬元，扣除最高折扣15%後，折實售價533.2萬元，折實呎價約11,541元，屬該批入場最平單位。
三房享最高17%折扣
項目同步更新多張價單，取消「自由選」建築期付款計劃，並新增「360輕鬆俾」付款計劃，買家需於簽訂臨約時繳付5%的訂金，並於之後每60天繳付1%的訂金，直至360日內繳付剩餘90%訂金。項目變更多項優惠，仍維持最高總折扣不變，指定三房可享17%折扣優惠，兩房享15%折扣優惠。
長實營業部助理首席經理楊桂玲早前透露，「飛揚」第2期預計最快月內可取得滿意紙，較原定時間提早一季，預計本月底至下月初展開交樓工作。
飛揚位於青山公路大欖段170號，第2期由兩幢樓高20層住宅大廈組成，提供400伙，單位戶型涵蓋一房、兩房及三房套，實用面積介乎263至722方呎。