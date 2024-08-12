飛揚第2期周五賣24伙 兩房533萬入場 新增360日付款計劃｜屯門新盤

「飛揚」第2期落實於周五(16日)以先到先得形式推售24伙，涵蓋23伙三房及1伙兩房，折實價553.2萬元起。(資料圖片)

屯門新盤即將入伙，發展商乘勢作新部署。長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作的屯門青山公路「飛揚」第2期今日(12日)上載最新銷售安排，落實於周五(16日)以先到先得形式推售24伙，涵蓋22伙三房及2伙兩房，折實價553.2萬元起。

資料顯示，推售單位主要位於第3座和第5座E室，實用面積均為722方呎，三房一套間隔；另包括2伙兩房，涉及第5座地下B室，實用面積462方呎，兩房間隔，價單定價627.3萬元，扣除最高折扣15%後，折實售價533.2萬元，折實呎價約11,541元，屬該批入場最平單位。