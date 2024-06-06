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地產
2024-06-06 04:29:45
日報

飛揚1期周日賣28伙 有單位減價最多近三成

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飛揚 長江實業 楊桂玲

飛揚1期周日發售單位定價減幅由約11%至28%；圖為楊桂玲。

長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作的屯門青山公路「飛揚」分兩期發展，迄今累沽697伙，佔全盤800伙約87%，套現逾35億元。第1期較早前已入伙，惟昨日連錄23宗終止交易個案。發展商隨即修訂多張價單，連同其他餘貨再度降價最多約28%，並將於本周日發售28伙。

新價單顯示，28伙定價減幅由約11%至28%，部分單位曾於去年4月減價；另有個別撻訂單位大幅調整售價，以2座21樓F室一房為例，實用面積263方呎，原定價541.3萬元，最新修訂至391.3萬元，劈價150萬元或約27.7%。

長實營業部助理首席經理楊桂玲稱，是次提供全新的「360天輕鬆俾」付款計劃，買家可於簽署臨約時繳付5%訂金，期後於60天內及於往後的每60天內各繳付成交金額1%直至付清成交金額10%，餘下成交金額90%可於簽署臨約後360天內繳付；另享提早付清餘款現金回贈優惠。

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啟德海灣

啟德海灣原價加推 折實均呎2.17萬

另有市區新盤重新起動，由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的「啟德海灣」第1期迄今累沽86伙，套現逾8.4億元。該盤昨突擊加推3號價單共108伙，包括31伙一房、68伙兩房及9伙三房單位。扣除最高20%折扣優惠及提前付清樓價3%現金回贈後，折實價約581.4萬元起，折實呎價約19,824元起，折實平均呎價約21,713元；發展商稱是次屬原價加推。

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