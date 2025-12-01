熱門搜尋:
大埔宏福苑五級火 大光麵 立法會選舉2025 高市早苗 網上熱話 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
地產
2025-12-01 19:05:00

飛揚1期Flexi-Buy自定成交期計劃增6伙三房戶 周五招標發售｜屯門新盤

分享：
飛揚1期Flexi-Buy自定成交期計劃增6伙三房戶 周五招標發售｜屯門新盤

飛揚1期Flexi-Buy自定成交期計劃增6伙三房戶。

長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門青山公路現樓新盤「飛揚」第1今日(1)Flexi-Buy自定成交期計劃新增6伙三房戶於周五(5)招標發售。

是次招標的6伙三房戶分佈於「飛揚一期」第1座及第2座，包括第17樓、8樓、9樓、10樓及12A室，實用面積均為712方呎；以及第27E室，實用面積為722方呎，全部屬三房一套連儲物室間隔，設有梗廚，戶型方正實用，擁優質泳池及開揚內園景觀。

項目早前首度推出的Flexi-Buy付款計劃後接連錄得成交，不少客人反映計劃既可自訂成交期，更可連同車位一同購入，靈活方便，可更具彈性調配資金；有見該計劃可供招標單位現僅餘3伙，發展商特別增加6伙三房戶應市，客人可繼續自由選擇不少於30天及最長180天內成交，同時可選擇連最多3個住客車位（包括電單車車位）入標，更靈活迎合買家的需要。

adblk5

「飛揚」整個項目至今已累售逾9成單位，合共套現近38億元，現僅餘少量兩房及三房單位供應，質素及設施區內難求。

「飛揚」位於屯門青山公路大欖段170號，涉及420層高住宅大樓，合共提供800伙，分為兩期發展，第1期涉400伙，由2座住宅大樓組成，單位面積由263722方呎。

即睇屯門新盤飛揚第1期最新資訊 (House730)

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

 
 
 
 
 
 