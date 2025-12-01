飛揚1期Flexi-Buy自定成交期計劃增6伙三房戶 周五招標發售｜屯門新盤

長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門青山公路現樓新盤「飛揚」第1期，今日(1日)為Flexi-Buy自定成交期計劃新增6伙三房戶於周五(5日)招標發售。

是次招標的6伙三房戶分佈於「飛揚一期」第1座及第2座，包括第1座7樓、8樓、9樓、10樓及12樓A室，實用面積均為712方呎；以及第2座7樓E室，實用面積為722方呎，全部屬三房一套連儲物室間隔，設有梗廚，戶型方正實用，擁優質泳池及開揚內園景觀。

項目早前首度推出的Flexi-Buy付款計劃後接連錄得成交，不少客人反映計劃既可自訂成交期，更可連同車位一同購入，靈活方便，可更具彈性調配資金；有見該計劃可供招標單位現僅餘3伙，發展商特別增加6伙三房戶應市，客人可繼續自由選擇不少於30天及最長180天內成交，同時可選擇連最多3個住客車位（包括電單車車位）入標，更靈活迎合買家的需要。