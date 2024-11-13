飛揚2期推新付款計劃及現金回贈 周日開售10伙 折實最平306萬｜屯門新盤

楊桂玲表示，「飛揚」第2期大部分業主已完成收樓程序，準備入伙，客人對現樓質素和環境十分滿意。

隨上周再減息的利好樓市因素，令客人的入市意欲更為增強，為協助準買家更輕鬆置業，發展商宣布為「飛揚」第2期推出全新「210天付款計劃」，延長成交時間，買家可享更長成交期限；另特別提供提早成交回贈優惠，如買家選擇於簽署臨時買賣合約後(1) 90天內、(2)90天後但120天內或(3)120天後但150天內付清成交金額提早成交可分別享(1)4%、(2)3%或(3) 2%成交金額現金回贈。

新界區新盤公布新部署，長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展、已屆現樓的屯門青山公路「飛揚」第2期迄今累售365伙，套現逾18億元。長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，第2期大部分業主已完成收樓程序，準備入伙，客人對現樓質素和環境十分滿意。

此外，「飛揚」第2期公布全新銷售安排，包括8伙一房及3伙兩房，當中10 伙將於周日(17日)下午2點起以價單形式發售，入場單位為第5座1樓H室，一房間隔，實用面積266方呎，折實樓價306.9萬元，呎價11,538元；而餘下1伙為兩房連天台特色單位將於下周一(18日)起以招標形式發售。

「飛揚」位於屯門青山公路大欖段170號，涉及4座20層高住宅大樓，合共提供800伙，分為兩期發展，第2期涉400伙，由2座住宅大樓組成，戶型涵蓋一房至三房。

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