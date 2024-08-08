長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作的屯門青山公路「飛揚」分兩期發展，合共提供800伙，迄今合共售出716伙，佔整個項目約90%，套現逾36億元。

發展商最新開放「飛揚」第1期2座3樓E室全新現樓示範單位，實用面積722方呎，屬三房一套連儲物室間隔，坐向西南，享有內園會所綠化及泳池景觀，已開放予公眾參觀。

全屋不設露台及工作平台，擺放傢俬更靈活方便；偌大的客廳及飯廳共長約17呎11吋、闊約10呎，空間感十足。設有偌大玻璃觀景窗，提高採光度，可享泳池及內園會所翠綠景致。客飯廳以米白牆身為主調，客廳設置白色電視櫃及米黃色沙發，而飯桌採用白色紋路的天然雲石，更顯優雅格調。

主人房及睡房方面，主人套房方正實用，最長約11呎11吋，最寬約9呎，空間寬裕，可擺放三邊落床的大床。其中一間睡房擺放淺色的床架，另一睡房改成書房，擺放灰色調的書架及書枱。主人睡房及兩個睡房與客飯廳一樣，可享泳池及內園翠綠景致。