飛揚8伙增限時折扣 兩房最平524萬｜屯門新盤

楊桂玲稱，「飛揚」第1期於6月以現樓形式推售以來，累售22伙，套現約1億元。項目已獲批滿意紙，並已進行交樓工作；而「飛揚」第2期預計最快月內可取得滿意紙，較原定時間提早一季，預計本月底至下月初展開交樓工作。

作為新盤焦點地區之一的屯門，區內新盤有新動作，長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作的屯門青山公路「飛揚」分兩期發展，提供800伙。長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，兩期迄今合共售出716伙，佔整個項目約90%，套現逾36億元。

楊桂玲指，今日稍後時間上載「飛揚」第1期全新銷售安排，涉及6伙，將於本周六(10日)以先到先得形式公開發售。同時更新價單，該6伙連同另外2伙在售單位，推出限時折扣優惠，認購指定兩房單位可享8.8萬元折扣；而認購指定三房單位則享12.8萬元折扣，維持三房買家可獲贈指定私家車位1個優惠，價值150萬元。

計及所有折扣後，周六發售的6伙折實售價由524.4萬至942.8萬元，折實平均呎價約12,452元。入場單位為1座地下E室，兩房間隔，實用面積469方呎，折實售價約524.4萬元，折實呎價約11,181元。