餘貨促銷｜擴優惠再增回贈 新盤減價成風 揚海最多劈6球

樓市現新盤減價潮！上月25日《施政報告》公布「減辣」措施，黃竹坑站港島南岸第1期「晉環」當日劈價最多三成促銷餘貨；相隔未夠一個月，項目第2期「揚海」昨突修改價單，除將折扣率由20%擴大至33%外，更增設8%現金回贈，個別單位變相減價超過「6球」或23%。

由嘉里建設(683)、信和置業(083)及港鐵(066)合作的「揚海」昨更新價單，新增售價減9%的「360天現金優惠付款計劃」，較原本價單的「180天現金優惠付款計劃」售價減8%，折扣率多1個百分點；另新設「四線匯聚」4%折扣、「The Southside購物玩樂」4%折扣及將部分折扣上調1%至4%，令折扣率由20%增至33%。同時增設提前完成交易現金回贈，簽署臨時買賣合約日期後180日內完成交易，可獲8%現金回贈。

以6號價單中第2B座37樓C室為例，實用面積749方呎三房，價單定價3,601.1萬元，舊有折實價2,880.88萬元，新價單折實價降至約2,412.74萬元，實際減價468.14萬元或約16%。計及提前付清樓價現金回贈後，實際樓價約2,219.72萬元，變相大幅減價661.16萬元或約23%。

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