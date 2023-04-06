餘貨出籠｜400伙新盤復活節搶客

一手市況轉旺，發展商趁復活節檔期臨近，加快推售新盤餘貨。據本報統計，最少有19個主要新盤由明日起一連4日的長假期開賣，共涉約412伙；當中以黃竹坑港島南岸揚海佔最多，將於明日以價單推售56伙，另推41伙下周一招標；而其士國際(025)與市區重建局合作的大角咀傲寓，昨落實下周一推售5伙開放式單位。

傲寓早前將個別單位的優惠由17%增至20%吸客，其士集團銷售及市場部副經理曾家進稱，是次發售單位售價均低於600萬元，而項目推出新優惠後已促成數宗成交，預期可繼續帶動銷情。

揚海上月錄得2宗成交，吸金1.066億元。成交紀錄冊顯示，第1A座28樓A及B室，分別以6,300萬及4,360萬元售出。

皓日推8伙三房周六起招標

恒隆地產(101)旗下九龍灣皓日推出8伙於周六起招標發售，招標期至6月30日。恒隆地產物業銷售主管呂渭源表示，該8伙均為A室，實用面積771方呎，屬三房一套(工作間連洗手間)間隔，並設有三合一特大環保露台。據銷售文件，以招標方式購入上述單位的買家可獲樓價4.25%之現金回贈，直接用於支付部分樓價餘額，而15至19樓A室的買家亦可獲車位優先認購權。

另外，項目特別向購入是次招標出售單位的買家，贈送恒隆旗下商場獎賞計劃積分或現金回贈，回贈金額高達50萬元，可用作扣減部分樓價餘額。

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KOKO MARE原價加推48伙

全新盤動態方面，會德豐地產藍田KOKO HILLS第3B期KOKO MARE日前原價加推3號價單，涉48伙，包括24伙一房及24伙兩房，實用面積310至500方呎，維持最高12%折扣，折實價587.8萬至969.8萬元，折實呎價17,708至20,645元，折實平均呎價19,284元。入場單位為9座3樓F室一房戶，面積310方呎，折實價587.8萬元，呎價18,961元。

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University Hill最快下周上樓書

新鴻基地產(016)大埔白石角University Hill部署月內出擊，代理總經理胡致遠表示，最快下周上載售樓說明書及開放示範單位予傳媒參觀，目標本月底開售。該盤提供607伙，標準單位間隔涵蓋開放式至三房，設9種戶型，實用面積約250至650方呎，當中開放式至兩房佔逾八成；另設特色單位。

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