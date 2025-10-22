首三季洋房買賣錄443宗 高出去年全年總和2.1%｜樓市數據

升幅主要來自二手，首三季二手洋房錄390宗及126.47億元，已較去年全年升6.3%及25.3%；一手洋房則錄53宗及76.19億元，只及去年全年的79.1%及56.4%。當中1億元或以上的買賣錄52宗及117.49億元，宗數亦較去年48宗高出8.3%，金額則已達去年的80.0%。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2025年首三季整體洋房(包括一手及二手，扣除內部轉讓交易計)買賣合約登記錄443宗，總值202.67億元，宗數剛超越2024年全年的434宗，高出2.1%，而金額則達去年的85.9%。

按季方面，2025年第三季整體洋房買賣(包括一手及二手，扣除內部轉讓交易計)登記錄157宗，總值79.30億元，較第二季的164宗及75.59億元，分別下跌4.3%及上升4.9%。受惠2宗逾7億元大額洋房成交，推高金額創2021年第三季92.02億元後的16季(4年)新高。同期1億元或以上的買賣錄20宗及47.23億元，宗數與第二季相同，而金額則較第二季46.35億元上升1.9%。億元洋房佔比連續6季企穩一成以上，今年第三季比例更升至13%，為2024年第三季後的4季高位。

一手買賣宗數按季升 41.2% 創 3 年半新高

一手方面，今年第三季一手洋房買賣(不包括內部轉讓交易)登記錄24宗及32.27億元，較第二季的17宗及28.41億元，分別上升41.2%及13.6%。宗數連升2季累升1倍，是2022年第一季25宗後的14季(3年半)新高，而金額為2024年第三季52.41億元後的4季高位。反映洋房新盤供應罕有，加上價格大幅調整後，富豪用家及投資者積極追捧。當中1億元或以上的一手買賣錄11宗及24.83億元，按季上升22.2%及4.3%，顯示第三季高價一手洋房交投增多。

二手方面，今年第三季二手洋房買賣(不包括內部轉讓交易)登記錄133宗及47.03億元，較第二季的147宗及47.18億元，分別下跌9.5%及0.3%。雖然二手洋房市道放緩，但宗數連續4季維持逾一百宗水平，反映洋房獲買家支持。當中1億元或以上的二手買賣錄9宗及22.40億元，按季下跌18.2%及0.6%。