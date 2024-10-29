首三季買賣超去年全年 豪宅成交3年高

施政報告放寬按揭成數的同時，又允許投資移民買5千萬以上物業，令豪宅市場增添憧憬，惟事實上豪宅交投今年早已率先回暖。中原地產報告指，今年首3季2千萬以上一手物業買賣宗數及金額，已超越去年全年兩成及一成，帶動二手交投宗數已達去年全年的八成，反映發展商積極以低價促銷豪宅新盤的策略奏效。 報告指，今年首3季2千萬元以上的一手私人住宅買賣合約登記錄1,144宗，總值660.04億元，已較去年全年高出19.3%及10.8%；同期2千萬元以上的二手私人住宅買賣合約登記錄847宗及353.74億元，達去年全年的82.8%及57.1%。

5千萬以上交投勢破去年總和 累計一手及二手2千萬元以上的私人住宅，今年買賣合約登記錄得1,991宗，總值1,013.78億元，宗數剛超越去年全年1,982宗，並高出0.5%，創出2021年後3年新高，估計全年可達2,400宗，惟金額只達去年全年的83.4%。另外，今年全年5千萬元以上的整體交投宗數勢必破去年總和，現僅差46宗或不足一成。 中原認為，二手豪宅交投暢旺，除了受惠豪宅新盤交投暢旺帶動，亦因為2月底政府撤辣及放寬按揭措施，吸引資金流入，刺激整體豪宅買賣活躍。

不過單計第三季，整體2千萬以上豪宅市道放緩，買賣數字回落，錄414宗及307.27億元，按季少66%及38.9%，但仍為近5季次高。不過中原認為，隨著息口下調，股市造好，政府放寬投資移民至投資住宅，在上述利好因素帶動下，將對整體豪宅市況有支持。 天瀧推15伙臨海鉅宅招標售 另外，恒基地產(012)、中國海外(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作的啟德新盤「天瀧」推出新一批15伙臨海鉅宅，於本周五招標形式發售。該批單位全屬臨海標準單位，包括11伙三房一套連儲物房及工作間單位，以及4伙四房兩套連工作間單位，全數實用面積逾千呎。