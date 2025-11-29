首十個月整體樓宇按揭高出去年總和9.2% 10月登記量按月增7.1%｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2025年10月登記樓宇按揭合約(不包括樓花) 6,463宗，按月上升426宗或7.1%。中銀承辦的合約有2,164宗，佔33.5%；匯豐1,285宗，佔19.9%；恒生1,050宗，佔16.2%；渣打467宗，佔7.2%；東亞413宗，佔6.4%。中銀整體樓按市佔連升2個月後回軟，但仍連續5個月企穩三成以上，並連續13個月高踞榜首位置。匯豐市佔連跌2個月共3.1個百分點，跌破兩成，為6個月低位，但連續8個月位列第二。恒生市佔連升3個月共3.0個百分點，為8個月高位，連續8個月排名第三。另外，首10個月整體樓宇按揭52,342宗，剛超越2024年全年47,917宗，高出4,425宗或9.2%。
二手私人住宅現樓按揭合約按月升6%
10月登記二手私人住宅現樓按揭合約突破二千宗，錄2,098宗，按月增加119宗或6.0%，連升6個月共62.0%，創2024年7月後的15個月新高。財案放寬印花稅及H按息跌低於封頂息率，樓市氣氛轉好，成交明顯增多，二手現樓按揭需求亦同步增加。首10個月二手現樓按揭17,091宗，剛超越2024年全年16,536宗，高出555宗或3.4%。預期2025年全年重上二萬宗水平，估計約達20,600宗，將按年升近兩成半，有望創2022年後的3年新高。
2025年10月登記私人住宅現樓按揭4,119宗，按月上升684宗或19.9%。其中一手市場1,210宗，二手樓市2,098宗，轉按/現契重按有624宗。一手按揭重上一千宗水平，二手按揭連升6個月，而轉按則連升4個月後回軟。首10個月私人住宅現樓按揭35,252宗，已達2024年全年35,659宗的98.9%，下月勢必突破去年全年。
私樓樓花按揭登記量按月大減44%
10月登記私人住宅樓花按揭595宗，按月大減467宗或44.0%。登記量較多的項目：「SIERRA SEA」第1B期、港島南岸5A期「滶晨」、「上然」2期、「UNI RESIDENCE」等。今年首10個月樓花按揭5,971宗，較2024年全年3,921宗，高出2,050宗或52.3%，料今年全年數字將創2019年後的6年新高。
居屋、夾屋、租置計劃按揭登記終止2個月連升
10月登記居屋、夾屋、租置計劃按揭合約2,155宗，按月下跌248宗或10.3%，終止2個月連升。觀塘安楹苑及啟德啟悅苑兩個新居屋陸續入伙承辦按揭，令整體資助房屋樓按宗數仍繼續高企逾二千宗水平。首10個月數字15,135宗，較2024年全年10,003宗，高出5,132宗或51.3%。
