首十個月整體樓宇按揭高出去年總和9.2% 10月登記量按月增7.1%｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2025年10月登記樓宇按揭合約(不包括樓花) 6,463宗，按月上升426宗或7.1%。中銀承辦的合約有2,164宗，佔33.5%；匯豐1,285宗，佔19.9%；恒生1,050宗，佔16.2%；渣打467宗，佔7.2%；東亞413宗，佔6.4%。中銀整體樓按市佔連升2個月後回軟，但仍連續5個月企穩三成以上，並連續13個月高踞榜首位置。匯豐市佔連跌2個月共3.1個百分點，跌破兩成，為6個月低位，但連續8個月位列第二。恒生市佔連升3個月共3.0個百分點，為8個月高位，連續8個月排名第三。另外，首10個月整體樓宇按揭52,342宗，剛超越2024年全年47,917宗，高出4,425宗或9.2%。

二手私人住宅現樓按揭合約按月升6%

10月登記二手私人住宅現樓按揭合約突破二千宗，錄2,098宗，按月增加119宗或6.0%，連升6個月共62.0%，創2024年7月後的15個月新高。財案放寬印花稅及H按息跌低於封頂息率，樓市氣氛轉好，成交明顯增多，二手現樓按揭需求亦同步增加。首10個月二手現樓按揭17,091宗，剛超越2024年全年16,536宗，高出555宗或3.4%。預期2025年全年重上二萬宗水平，估計約達20,600宗，將按年升近兩成半，有望創2022年後的3年新高。

2025年10月登記私人住宅現樓按揭4,119宗，按月上升684宗或19.9%。其中一手市場1,210宗，二手樓市2,098宗，轉按/現契重按有624宗。一手按揭重上一千宗水平，二手按揭連升6個月，而轉按則連升4個月後回軟。首10個月私人住宅現樓按揭35,252宗，已達2024年全年35,659宗的98.9%，下月勢必突破去年全年。