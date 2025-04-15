首季新盤撻訂按季減兩成 中原料逐步降溫 全年錄300宗

本港樓價走勢仍未見起色，加上經濟前景未明，打擊部分已入市買家的信心而決定打「退堂鼓」。據中原地產統計，今年首季錄83宗新盤撻訂，較2024年第四季的104宗減少20.2%；惟撻細訂比例達33%，連升3季兼創7季新高。不過中原料撻訂潮將逐步降溫，全年料錄約300宗。

今年首季新盤撻訂錄83宗，按季及按年分別跌20.2%及46.5%。其中56宗屬撻大訂，比例為67%，向下跌穿七成水平，連跌3季，並為2023年第二季後的7個季度新低。相反，撻細訂比例連升3季，今年首季升至33%，創7季新高。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指，數據反映去年金管局放寬樓花按揭一次性措施，令於樓價高峰時高價購入新盤的買家撻訂風險降低，加上該批項目不少已經入伙，選擇撻訂的買家大部分已經完成撻訂，而近兩年因新盤供應充裕發展商定價保持克制，樓價平穩下，相信撻訂潮將逐步降溫，估計2025年全年撻訂數字僅約300宗，較2024年的448宗，下跌逾三成。