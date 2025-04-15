首季新盤撻訂按季減兩成 中原料逐步降溫 全年錄300宗

本港樓價走勢仍未見起色，加上經濟前景未明，打擊部分已入市買家的信心而決定打「退堂鼓」。據中原地產統計，今年首季錄83宗新盤撻訂，較2024年第四季的104宗減少20.2%；惟撻細訂比例達33%，連升3季兼創7季新高。不過中原料撻訂潮將逐步降溫，全年料錄約300宗。
今年首季新盤撻訂錄83宗，按季及按年分別跌20.2%及46.5%。其中56宗屬撻大訂，比例為67%，向下跌穿七成水平，連跌3季，並為2023年第二季後的7個季度新低。相反，撻細訂比例連升3季，今年首季升至33%，創7季新高。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指，數據反映去年金管局放寬樓花按揭一次性措施，令於樓價高峰時高價購入新盤的買家撻訂風險降低，加上該批項目不少已經入伙，選擇撻訂的買家大部分已經完成撻訂，而近兩年因新盤供應充裕發展商定價保持克制，樓價平穩下，相信撻訂潮將逐步降溫，估計2025年全年撻訂數字僅約300宗，較2024年的448宗，下跌逾三成。
西貢「傲瀧」撻訂宗數最多
撻訂宗數最多為西貢「傲瀧」錄11宗，其次為大角咀「利奧坊．壹隅」錄9宗；上述兩個項目全屬撻大訂個案，重售比例均偏低，只有27%及33%。第三是長沙灣「連方」第1期錄8宗，撻大訂比例為88%，重售比例63%。
該83宗撻訂個案，截至3月底有44宗已成功重售，重售比例錄53%，與去年第四季撻訂單位截止於12月的重售比例53%相同。因部分發展商收回撻訂單位後願意減價重推，吸引買家入市，因此一手撻訂盤源重售比例連續兩季維持五成以上。
重售降價最多47%
首季重售降價幅度最多為西貢「傲瀧」1座低層D室，實用面積423方呎，原於2019年10月以1,054.1萬元售出，呎價24,920元，單位於今年3月取消交易，同月重新以563萬元售出，呎價13,310元，重售價回落46.6%。另外，「傲瀧」2座高層B室，實用面積1,834方呎，原於2020年1月以4,936.1萬元購入，呎價26,914元，單位於今年3月取消交易，同月重新以2,646萬元售出，呎價14,429元，重售價下調46.4%。