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地產
2023-09-06 11:25:53

首宗標準金額補地價 新世界粉嶺北項目補價35億 較5年前同區低逾25%

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消息指，新世界為首家接納標準金額補地價的發展商，旗下的粉嶺北項目，涉及補地價金額約35億元。(資料圖片)

消息指，新世界為首家接納標準金額補地價的發展商，旗下的粉嶺北項目，涉及補地價金額約35億元。(資料圖片)

政府早前下調標準金額補地價計劃，引入住宅發展區，據消息指，新世界(017)為首間接納該項標準金額補地價的發展商，旗下的粉嶺北項目，率先以此準方式補地價，涉資約35億元，每平方呎地價約3,100元，較5年前同區補地價低逾25%，預計涉逾3,000伙住宅單位。據了解，新世界發言人回應傳媒查詢時稱，集團現時在北部都會區持有約1,500萬方呎農地，主要分布在元朗及粉嶺北，惟目前對個別農地的補地價進度，不宜作出評論。

據資料顯示，新世界粉嶺北項目佔地超過15.6萬方呎，目前規劃為「住宅(甲類)」用途，若以最新獲准放寬後的地積比率7.2倍計算，日後可建樓面面積大幅增加至逾112萬方呎，而根據政府最新的標準金額計算方式，住宅部分每呎地價約為3,484元，非住宅部分地價則為每呎2,090元，總補地價涉資逾36億元，而扣除補地價前地皮價值約1.7億元後，預計項目補地價金額約為34.8億元，料每方呎樓面補地價約3,100元。值得一提是，恒地(012)在鄰近馬適路項目，即現時ONE INNOVALE，於2018年的補地價為25.3億元，每呎補價約4,151元，相比之下，是次新世界位處毗鄰的項目補地價則低逾25%

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