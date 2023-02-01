首度進軍｜太古地產斥5.7億向香港興業購曼谷地皮四成權益

該地塊面積約136,335方呎，位處於曼谷市中心核心商業區，坐擁倫披尼公園 (Lumphini Park)和班嘉奇蒂公園(Benjakitti Park)的開揚景致。項目毗鄰倫披尼公園，並鄰近高級購物商場、國際學校、五星級酒店和領事館區。

太古地產(1972)首次進軍曼谷地產市場！該公司今日(1日)宣布，斥資24億泰銖(約5.7億港元)向香港興業(480)收購位於泰國曼谷無線電路(Wireless Road)一塊地皮的40%權益，用作發展住宅項目。

太古地產行政總裁彭國邦表示，非常高興能夠進軍曼谷住宅市場。曼谷是東南亞目前最具活力的新興市場之一，其優質高尚住宅的發展潛力巨大。東南亞地區是我們住宅買賣策略中的重要部分，將繼續尋求機遇，將公司的優質住宅品牌推廣至區內不同的新市場。

彭國邦稱，公司能夠於曼谷核心區域開發一個永久產權的地塊，實屬難得機會；加上知名發展商City Realty於當地的地產發展經驗非常豐富，深信是次合作，定能為曼谷構建一個全新地標。