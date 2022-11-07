首批折實均呎1.9萬 連方I略低同區一二手出擊

萬科香港執行董事兼副總經理周銘禧稱，今批單位涵蓋19伙開放式、23伙一房及8伙兩房，實用面積232至401方呎，折實價416萬至782萬元，折實呎價17,454至20,868元。最低售價為5樓A室，實用面積232方呎，開放式間隔，折實售價416萬元，呎價17,931元。他稱，全數單位折實價低於800萬元，當中42伙折實價更低於600萬元，形容首批屬「南昌東起步價」，定價已參考九龍核心區一手物業，坦言與預想的價錢有折讓，之後有機會提價。

資料顯示，連方I鄰近的同類新盤，如WEST PARK、海珀及弦雅，2020年推出時首批折實平均呎價介乎18,646至20,201元，反映項目定價重返約兩年前水平；區內二手半新屋苑如AVA 228及海峰近期呎價分別為19,935及20,323元，相比之下，連方I低約3.7%及5.6%。該盤示範單位已對外開放，截至昨日已錄逾千人次參觀。