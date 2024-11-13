首批折實均呎2.08萬 101 KINGS ROAD 一房入場5球有找

本港銀行再減息後，港島單幢全新盤出擊。宏安地產(1243)北角炮台山「101 KINGS ROAD」昨首推51伙，以採用「120天現金付款計劃」連同其他折扣優惠計可獲最高30%折扣，折實價488萬元起，折實呎價18,626元起，折實平均呎價20,800元，較5年前區內對上新盤開價折讓近兩成，亦低於區內二手呎價。
該區對上新盤為2019年「維峯．浚匯」，當時首推50伙折實平均呎價25,951元，即是次開價折讓近20%；而同區屋苑如柏蔚山等目前二手呎價介乎1.9萬至3萬元水平。
宏安地產執行董事程德韻表示，減息等利好因素出現，形容是次定價屬「息息相關價」，已參考同區樓盤售價，直言首批單位存在較大折讓。項目示範單位將於周五(15日)正式開放，周六(16日)開始收票，最快下周開售，並考慮推出三房及特色戶招標出售。
該盤首批單位包括18伙一房及33伙兩房，扣除最高30%折扣後，折實價488萬至1,006萬元，折實呎價18,626至23,180元。入場單位為6樓F室一房，實用面積262方呎。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑料項目租金回報可達4厘，甚至高見5厘，有力成為區內「收租王」，估計投資者買家佔五成。
太子道西233號擬本周推8伙招標
另一市區單幢全新盤、新鴻基地產(016)與會德豐地產合作的何文田「太子道西233號」部署本周上載首份銷售安排，新地代理副總經理唐錦江指，將涵蓋4伙特色單位及4伙四房單位，當中包括19樓A室「天池至尊」特色大宅；定價參考同系啟德「天璽．天」。他透露，現樓單位將於明日(14日)起開放，迄今累錄約100組準買家預約登記參觀。
新地代理工程管理部策劃總監伍則堅稱，項目住客會所「Club 233」連室外綠化園林總面積逾9,000方呎，備有長約20米的室外游泳池、健身室、多用途宴會室等設施。