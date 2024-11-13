首批折實均呎2.08萬 101 KINGS ROAD 一房入場5球有找

本港銀行再減息後，港島單幢全新盤出擊。宏安地產(1243)北角炮台山「101 KINGS ROAD」昨首推51伙，以採用「120天現金付款計劃」連同其他折扣優惠計可獲最高30%折扣，折實價488萬元起，折實呎價18,626元起，折實平均呎價20,800元，較5年前區內對上新盤開價折讓近兩成，亦低於區內二手呎價。

該區對上新盤為2019年「維峯．浚匯」，當時首推50伙折實平均呎價25,951元，即是次開價折讓近20%；而同區屋苑如柏蔚山等目前二手呎價介乎1.9萬至3萬元水平。

宏安地產執行董事程德韻表示，減息等利好因素出現，形容是次定價屬「息息相關價」，已參考同區樓盤售價，直言首批單位存在較大折讓。項目示範單位將於周五(15日)正式開放，周六(16日)開始收票，最快下周開售，並考慮推出三房及特色戶招標出售。