首批50伙｜PARK YOHO Bologna低二手開價 折實均呎1.3萬

推售時間長達7年的新鴻基地產(016)元朗PARK YOHO系列，最後1期PARK YOHO Bologna搶先在施政報告出爐前開價，首批涉50伙。以90日付款計劃提供最高15.5%折扣優惠計，折實價390.89萬元起，整批折實平均呎價13,088元，較4年前推出的期數低14%外，亦較屋苑近月二手呎價約13,363元平約2%。
新地代理總經理陳漢麟指，項目首批包括5伙開放式、7伙一房、16伙一房複式、5伙兩房，以及17伙三房，實用面積介乎279至674方呎。定價462.6萬至1,047.3萬元，呎價14,661至17,086元；折實售價390.89萬至884.96萬元，折實呎價12,388至14,438元。入場單位8A座2樓D室開放式戶，實用面積279方呎，折實價390.89萬元，呎價14,010元。
陳漢麟稱，項目4個現樓示範單位已開放予公眾參觀，本周日起收票，料月內展開首輪銷售。另是次特別為一房複式戶提供漸進式供款計劃安排，貸款金額最高為樓價之85%，供款共分3部分，還款年期最長30年。
較4年前PARK YOHO Napoli低14%
資料顯示，2018年9月推出的2B期PARK YOHO Napoli首批折實平均呎價15,211元，PARK YOHO Bologna首批低開14%；亦較2018年7月推出的2C期PARK YOHO Milano首批13,756元，低近5%。有區內代理透露，目前PARK YOHO有約200個二手放盤，由於PARK YOHO Bologna首批定價低於二手，預期會搶去元朗區的二手客源。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，PARK YOHO Bologna首批折實平均呎價時光倒流至2018年，與同區一手相比有超過10%折讓，較區內樓齡較新的二手屋苑呎價則低約15%，按現市況計項目開價非常合理。他認為，發展商願意因應市況調低售價，相信對於此口價有信心，故勇於在《施政報告》前夕開價。由於項目伙數不多，加上定價存在大折讓，估計首批可「一Q清枱」，而發展商會以克制價加推。
雷霆：「撤辣」是因時制宜做法
新地副董事總經理雷霆形容首批單位為「最強新盤價」，認為項目屬低密度發展，加上交通方便，買家可即買即住，是最強新盤選擇。近期市場不斷有聲音希望政府為樓市「減辣」，雷霆指，「辣招」早於10年前已推行，屬於需求管理措施，過去10年本港社會及經濟有不少轉變，現時亦需要吸納更多人才，加上政府過往所收的「辣稅」款項不多，部分「撤辣」是因時制宜的做法。另金管局已放寬壓力測試，加上海外入境檢疫措施進一步放寬，預期今季樓市交投會較今年首3季活躍。