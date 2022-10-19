首批50伙｜PARK YOHO Bologna低二手開價 折實均呎1.3萬

推售時間長達7年的新鴻基地產(016)元朗PARK YOHO系列，最後1期PARK YOHO Bologna搶先在施政報告出爐前開價，首批涉50伙。以90日付款計劃提供最高15.5%折扣優惠計，折實價390.89萬元起，整批折實平均呎價13,088元，較4年前推出的期數低14%外，亦較屋苑近月二手呎價約13,363元平約2%。

新地代理總經理陳漢麟指，項目首批包括5伙開放式、7伙一房、16伙一房複式、5伙兩房，以及17伙三房，實用面積介乎279至674方呎。定價462.6萬至1,047.3萬元，呎價14,661至17,086元；折實售價390.89萬至884.96萬元，折實呎價12,388至14,438元。入場單位8A座2樓D室開放式戶，實用面積279方呎，折實價390.89萬元，呎價14,010元。

陳漢麟稱，項目4個現樓示範單位已開放予公眾參觀，本周日起收票，料月內展開首輪銷售。另是次特別為一房複式戶提供漸進式供款計劃安排，貸款金額最高為樓價之85%，供款共分3部分，還款年期最長30年。

