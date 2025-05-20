首推50伙 UNI Residence 一房最平410萬

中美貿易戰緩和，拆息顯著回落，樓市氣氛好轉，一手市場有全新盤出擊。永泰地產(369)及萬科香港合作的大圍「UNI Residence」首推50伙，提供最高20%折扣，折實價410萬元起，折實平均呎價15,481元。項目示範單位將於今日(20日)起對外開放，同步開始收票。代理指，項目租金回報吸引，料首批可沽清。

該盤首張價單涵蓋40伙一房及10伙兩房，實用面積291至394方呎，折實價410萬至698萬元，折實呎價13,882至17,716元。入場單位為3樓D室一房，實用面積293方呎，折實呎價13,990元。呎價最低為3樓C室一房，實用面積297方呎，折實價412萬元。