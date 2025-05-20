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地產
2025-05-20 04:29:42
日報

首推50伙 UNI Residence 一房最平410萬

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UNI Residence 永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖 萬科控股(香港)董事總經理周銘禧

鍾志霖(左)形容項目首張價單屬「菁英置業價」；右為周銘禧。(林俊源攝)

中美貿易戰緩和，拆息顯著回落，樓市氣氛好轉，一手市場有全新盤出擊。永泰地產(369)及萬科香港合作的大圍「UNI Residence」首推50伙，提供最高20%折扣，折實價410萬元起，折實平均呎價15,481元。項目示範單位將於今日(20日)起對外開放，同步開始收票。代理指，項目租金回報吸引，料首批可沽清。

該盤首張價單涵蓋40伙一房及10伙兩房，實用面積291至394方呎，折實價410萬至698萬元，折實呎價13,882至17,716元。入場單位為3樓D室一房，實用面積293方呎，折實呎價13,990元。呎價最低為3樓C室一房，實用面積297方呎，折實價412萬元。

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全數一房5球有找

永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖形容首張價單屬「菁英置業價」，當中一房折實價全數低於500萬元，預計月內展開首輪銷售。

萬科控股(香港)董事總經理周銘禧指，項目設有兩個無改動示範單位，分別為18樓D室一房，實用面積293方呎；以及18樓B室兩房，實用面積394方呎。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑

陳永傑

同區對上一個規模相若新盤，為2018年7月推出的「珀玥」，提供118伙，當時首批50伙折實平均呎價21,496元，即「UNI Residence」低開約28%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，「UNI Residence」首批較同區新晉二手屋苑折讓約20%至30%，相信首輪銷售可即日沽清。項目鄰近多間大學，租賃需求持續高企，參考同區租賃市況，料項目落成後呎租可達約65元水平，租金回報約4.5厘，預計項目投資客佔比可達四成。

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