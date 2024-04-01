將軍澳日出康城LP6最新錄蝕讓成交。利嘉閣地產將軍澳康城站分行B組高級經理林雅而稱，該行新近促成LP6第1座中層A室銀主盤成交，單位實用面積495方呎，屬兩房間隔，外望開揚園景。新買家為首置人士，早前經代理介紹上址，心儀單位保養得宜，間隔合用，屋苑會所設施多元化，且鄰近港鐵康城站及購物商場，衣食住行均十分方便，故睇樓後即出價洽購，最終議價至650萬元成交，平均實用呎價約13,131元。據悉，原業主於2018年以約834.6萬元向發展商一手買入單位，持貨6年，現帳面需蝕184.6萬元或貶值22%。她補充，LP6現有約60個放盤，最低入場費由658萬元起。
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首置客650萬購將軍澳LP6兩房銀主盤 6年面價蒸發185萬｜二手蝕讓
將軍澳日出康城LP6最新錄蝕讓成交。利嘉閣地產將軍澳康城站分行B組高級經理林雅而稱，該行新近促成LP6第1座中層A室銀主盤成交，單位實用面積495方呎，屬兩房間隔，外望開揚園景。新買家為首置人士，早前經代理介紹上址，心儀單位保養得宜，間隔合用，屋苑會所設施多元化，且鄰近港鐵康城站及購物商場，衣食住行均十分方便，故睇樓後即出價洽購，最終議價至650萬元成交，平均實用呎價約13,131元。據悉，原業主於2018年以約834.6萬元向發展商一手買入單位，持貨6年，現帳面需蝕184.6萬元或貶值22%。她補充，LP6現有約60個放盤，最低入場費由658萬元起。