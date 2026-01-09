首輪超購196倍 SIERRA SEA 2A期截收4.2萬票 再膺新盤票王

將於周六展開首輪銷售的新鴻基地產(016)旗下西沙「SIERRA SEA」2A期，經過8日收票後，昨公布經初步點算累收約4.2萬票，按價單發售213伙計，超額認購逾196倍，榮膺歷來首輪收票量最高新盤。同系列1A(2)期於去年次輪銷售錄逾4.3萬票，已創下歷來一手住宅票王紀錄。 「SIERRA SEA」2A期首輪價單發售涵蓋27伙一房、134伙兩房及52伙三房，實用面積297至700方呎，市值逾14億元。扣除最高15%折扣後，單位折實價343.55萬至831.86萬元，折實呎價10,017至13,776元。入場單位為Coral Avenue第1座G2樓G室一房，實用面積297方呎，折實價343.55萬元，折實呎價11,567元。

至於同日亦招標發售49伙，主要為特色單位，實用面積275至835方呎。 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑曾稱，項目一向以家庭客為主，本地用家佔約六成，亦有約兩成內地客源，預期今期更有機會增加。另外約兩成投資者，參考現時1A(2)期及1B期陸續入伙，租金約40至46元水平，租金回報全部超過4厘，對投資者可算相當吸引。 打破「親海駅II」首輪逾3.8票紀錄 翻查資料，「SIERRA SEA」1A(2)期次輪銷售於去年5月1日截票，經核數後共接獲43,007票，榮登全港歷來一手住宅票王。