首輪318伙即日一Q清 SIERRA SEA乘勢加推添食 折實327萬起

新地副董事總經理雷霆表示，「SIERRA SEA」首輪推售掀起搶購熱潮，席捲全城，項目暫套現逾17億元，有見市場上仍有大批向隅客，故決定原價加推。另評估市場反應再部署推售項目第1B期。

新鴻基地產(016)西沙「SIERRA SEA」挾逾3.7萬票「票王」之勢於上周六首輪開賣318伙，全數即日沽清，當中最大手客斥約3,460萬元買入7伙。發展商打鐵趁熱昨日「添食」，加推4號價單共133伙，維持最高折扣15%，折實價327.16萬元起，折實平均呎價11,588元，整體仍屬原價加推，最快於本周末進行次輪銷售。

新地代理執行董事陳漢麟指，新加推的4號價單涵蓋12伙一房、90伙兩房及31伙三房，實用面積由301至700方呎。扣除最高折扣15%，折實價327.16萬至875.92萬元，折實呎價10,124至13,123元。入場單位為Aqua Avenue第5座G2樓F室一房，實用面積311方呎。呎價最低單位為Aqua Avenue第2座2樓D室三房，實用面積591方呎。

單日標售5伙特色戶

該盤上周六招標發售11伙特色單位，昨日首開標售出5伙，涉資約5,697萬元，單位成交價介乎580萬至1,943萬元。最高售價為Aqua Avenue第3座29樓D室四房，實用面積996方呎，連276方呎平台及762方呎天台。陳漢麟透露，有一組買家斥約3,200萬元購2伙頂層特色戶。