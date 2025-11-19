首10個月資助房屋按揭登記按年大增76% 連續兩單月逾2000宗水平｜樓市數據

中原按揭董事總經理王美鳳表示，根據中原按揭研究部及土地註冊處的數據， 2025年10月份共錄得2,155宗資助房屋按揭登記（包括居屋及其他資助性房屋），較9月份的2,403宗按月跌一成(10%)，但連續兩個月逾2,000宗水平，主要是受惠於大型新建居屋項目落成，買家正式上會入伙。按照房委會預期，本季續有新居屋項目落成，預期第四季資助房屋按揭登記量將維持不俗水平。

受惠多個新建居屋項目落成，今年資助房屋按揭登記量明顯優於去年，首十個月當中，有四個月的居屋入伙上會登記超過2,000宗；總計今年首十個月共有15,135宗資助房屋按揭登記，較去年同期8,589宗大幅增長76%；並已較去年全年登記量多出51%，可預期今年資助房屋按揭登記量出現明顯正增長。中銀香港於資助房屋按揭市場持續領先，今年10月份單月按揭市佔率接近50%，持續穩佔市場第一位置。

王美鳳續指，樓市回穩加上近月市況進一步向好，買家入市信心增強，同步亦帶動二手資助房屋成交上升；根據中原按揭研究部及房委會目前數字，10月份居屋第二市場錄得288宗成交，較9月份的203宗增加42%。 總結首十個月居二成交共錄2,783宗，相比2024年同期的3,873宗則下跌28%，相信跌勢源於年內市場部分細價筍盤價格水平與居屋價收窄，促使部分原本考慮居屋的買家轉投私樓市場。

首四位銀行市佔率近 97% 中銀單月 27 連冠

中原按揭研究部資料顯示，2025年10月份本港銀行共錄得2,155宗資助房屋按揭登記，較9月份的2,403宗，按月減少10.3%。10月份首四大銀行市佔率下降0.8個百分點增至97.4%，首六位排名維持不變。排名方面，中銀香港錄得1,073宗資助房屋按揭登記，市佔率按月跌0.6個百分點至49.8%，但仍連續27個月穩居第一；恒生銀行期內錄得595宗資助房屋按揭登記，市佔率上升4.3個百分點至27.6%，排名第二；滙豐銀行同期有339宗資助房屋按揭登記，市佔率上升1.1個百分點至15.7%，排名第三；東亞銀行期內錄得93宗資助房屋按揭登記，市佔率跌5.6個百分點至4.3%，排名第四。

中原按揭研究部資料顯示，今年首十個月本港銀行共承辦15,135宗資助房屋按揭登記，較2024年同期的8,589宗，按年增76.2%。其中，中銀香港佔7,688宗登記，按年增83%，市佔率達59.2%，高踞第一；恒生銀行期內錄得3,751宗登記，按年增125%，市佔率達28.9%，按年升6.7個百分點，並且排名較去年同期上升一級至第二位；滙豐銀行期內錄得2,446宗資助房屋按揭登記，按年增14%，市佔率為18.8%，按年跌約10%，排名亦較去年同期下跌一級至第三；東亞銀行有675宗登記，按年增加約3倍，市佔率為5.2%，按年升3.1個百分點，排名維持第四；當中最大增幅為東亞銀行、渣打銀行以及上海商業銀行，分別上升約3倍、5倍及32倍。

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)