首10月二手村屋買賣量按年升20.4% 料全年可達1550宗｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2025年首10個月新界二手村屋買賣合約登記錄1,306宗，總值51.56億元，較2024年同期的1,085宗及44.95億元，分別上升20.4%及14.7%。估計全年約1,550宗，將按年上升逾一成半，料為2022年1,602宗後的3年高位。今年政府放寬印花稅，息口下調，港股造好等利好因素帶動，樓市氣氛回暖，市民的入市意欲增強，刺激入場門檻較低的二手村屋成交下半年明顯上揚。

三百至四百萬交投量按年同期急升 83% 在金額分類統計方面，2025年首10個月價值五百萬元或以下的二手村屋買賣均錄得升幅，因為近年樓價回落及政府推出的寬減印花稅措施，令細價上車盤吸引力提升，不少用家購買力投向這類物業。其中以價值三百至四百萬元的村屋買賣升幅最多，錄485宗，較去年同期急升83.0%，相信受惠百元印花稅門檻放寬政策所致。價值四百至五百萬元及三百萬元或以下的買賣，分別錄271宗及346宗，較去年同期上升12.4%及10.5%。不過，價值五百萬元以上的高價村屋交投相對減少，首10個月錄204宗，較去年同期下跌23.3%。

五區買賣齊升 元朗區 419 宗登記居首 新界區傳統村屋所在的五大區份(包括大埔、元朗、西貢、屯門及沙田)，2025年首10個月共錄1,058宗及42.49億元，較去年同期的881宗及38.01億元，分別增加20.1%及11.8%。元朗區以419宗買賣登記居首，大埔區錄238宗居次，西貢區錄208宗，排名第三位。五區二手村屋買賣齊升，當中屯門區宗數升幅最多，錄129宗，較2024年同期升41.8%。西貢區宗數亦升超過三成，升32.5%。沙田區、大埔區及元朗區的宗數，分別升23.1%、15.0%及12.0%。