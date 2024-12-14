首11個月村屋交投量超去年全年 300萬以下成交大升75% 邊區最活躍？｜二手市況

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，估計2024年全年買賣約有1,320宗，將為1996年有記錄以來近29年第三低，料僅高於2023年1,182宗及2001年1,305宗。今年樓市氣氛回穩，在政府撤辣、放寬按揭、減息等利好因素刺激下，二手村屋市道略有好轉，但成交未見暢旺。

2024年首11個月新界二手村屋交投量升價跌，買賣合約登記錄1,214宗，總值50.12億元。宗數較2023年同期1,114宗上升9.0%，並剛超越去年全年的1,182宗，高出2.7%。而金額則較去年同期53.36億元下跌6.1%，只及去年全年56.41億元的88.8%。

首11個月價值四百至五百萬元及五百萬元以上的買賣，分別錄273宗及288宗，較去年同期減少1.1%及33.8%。

在金額分類統計方面，首11個月只有價值四百萬元或以下的二手村屋買賣錄得升幅，相信除受樓價下跌影響外，買家以吸納細價上車筍盤為主，而村屋單位面積較大，亦深得不少用家歡迎。當中價值三百萬元或以下的買賣升幅最大，錄343宗，較去年同期上升75.0%。價值三百至四百萬元的買賣錄310宗，上升49.8%。相反，四百萬元以上的村屋交投卻下跌，首11個月價值四百至五百萬元及五百萬元以上的買賣，分別錄273宗及288宗，較去年同期減少1.1%及33.8%。

首11個月價值四百至五百萬元及五百萬元以上的買賣，分別錄273宗及288宗，較去年同期減少1.1%及33.8%。(資料圖片)

大埔二手村屋買賣升近一成

新界區傳統村屋所在的五大區份(包括大埔、元朗、西貢、屯門及沙田)，2024年首11個月共錄986宗及42.26億元，較去年同期的918宗及45.72億元，分別上升7.4%及下跌7.6%。二手村屋買賣登記最多位於元朗區(421宗)，其次在大埔區(234宗)，第三是西貢區(177宗)。首11個月買賣宗數較2023年同期升幅最多為大埔區，升9.9%。西貢區、元朗區及屯門區，分別升8.6%、7.1%及5.3%。沙田區今年表現略為遜色，錄55宗，與去年同期持平。

樓價持續調整，今年首11個月五大分區的村屋買賣金額全部錄得下跌。以沙田區的跌最顯著幅，錄2.52億元，跌10.1%。西貢區亦下降接近一成，錄8.57億元，跌9.5%。元朗區、屯門區及大埔區，分別錄17.17億元、4.09億元及9.91億元，跌7.8%、6.2%及5.3%。

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)