中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2025年樓價終止3年跌勢回升，首11個月CCL升3.92%。選取121個CCL大型成分屋苑(不包括22個豪宅屋苑)今年11月底的調整實用呎價與2024年底比較，有86個(即71.1%)屋苑呎價按年上升。當中呎價錄得上升的九龍屋苑有28個，佔同區屋苑比例達87.5%，而新界東23個(佔79.3%)，新界西24個(佔70.6%)，港島11個(佔42.3%)。九龍明顯優於大市，港島則略為遜色。

屋苑呎價升幅分布方面，首11個月有54個大型屋苑調整實用呎價升逾4%，即高於同期CCL的3.92%升幅。九龍錄22個(佔同區屋苑總數68.8%)，新界西14個(佔41.2%)，新界東11個(佔37.9%)，港島7個(佔26.9%)。四區之中，同樣以九龍表現較佳，近七成屋苑呎價升超過4%，遠高於其餘三區。