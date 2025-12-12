中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2025年樓價終止3年跌勢回升，首11個月CCL升3.92%。選取121個CCL大型成分屋苑(不包括22個豪宅屋苑)今年11月底的調整實用呎價與2024年底比較，有86個(即71.1%)屋苑呎價按年上升。當中呎價錄得上升的九龍屋苑有28個，佔同區屋苑比例達87.5%，而新界東23個(佔79.3%)，新界西24個(佔70.6%)，港島11個(佔42.3%)。九龍明顯優於大市，港島則略為遜色。
屋苑呎價升幅分布方面，首11個月有54個大型屋苑調整實用呎價升逾4%，即高於同期CCL的3.92%升幅。九龍錄22個(佔同區屋苑總數68.8%)，新界西14個(佔41.2%)，新界東11個(佔37.9%)，港島7個(佔26.9%)。四區之中，同樣以九龍表現較佳，近七成屋苑呎價升超過4%，遠高於其餘三區。
九龍區錄10個屋苑贏大市
2025年呎價升4%或以上(同期CCL升3.92%)，兼且2024年跌少於7%(同期CCL跌6.5%)的屋苑，屬贏大市，即表現兩年皆優於大市。九龍10個屋苑贏大市，四區最多，其中2025年呎價升幅較多為美孚新邨升15.35%、港景峰升14.04%，曼克頓山、海逸豪園、東港城及栢景灣/帝栢海灣升約10至11%，屬區內排名前九名。新界東4個屋苑贏大市，名城今年呎價升8.01%，區內排名第五。港島3個屋苑贏大市，囍匯今年呎價升13.41%，區內排名第一。新界西3個屋苑贏大市，Yoho Town今年呎價升10.21%，區內排名第六。
爵悅庭今年呎價大升18.79% 為大型成分屋苑之冠
2025年呎價升4%或以上，兼且2024年跌多於7%的屋苑，屬追落後，因為跌多升亦多。九龍12個屋苑追落後，黃埔花園、海濱南岸及宇晴軒今年呎價升逾10%，去年跌逾8%，區內排名第三、四及八名。新界西11個屋苑追落後，排名頭五名皆為追落後，今年升逾10%，去年跌逾12%。區內排名第一為爵悅庭，今年呎價升18.79%，升幅為大型成分屋苑之冠。新界東7個屋苑追落後，排名頭四名皆為追落後，駿景園今年呎價升10%，區內排名第一。港島4個屋苑追落後，碧瑤灣今年呎價升9.92%，區內排名第二。
新界西7個屋苑兩年累跌多於10%
2025年呎價升少於4%，2024年跌多於7%，加上兩年累跌多於10%的屋苑，屬輸大市，因為去年跌多，而今年升少，甚至乎下跌。新界西7個屋苑輸大市，包括麗都花園、蝶翠峰、海翠花園、華景山莊、荃威花園、香港黃金海岸及海濱花園。新界東5個屋苑輸大市，御皇庭、海栢花園、帝庭軒/御庭軒、迎海及新峰花園。港島4個屋苑輸大市，泓都、尚翹峰、置富花園及學士臺。九龍只有2個屋苑輸大市，分別是黃埔新邨及星河明居。
2025年呎價跌，2024年跌少於7%，加上兩年累跌多於10%的屋苑，屬追跌，因為去年跌少，惟今年跌多。港島2個屋苑追跌，翰林軒及城市花園，今年呎價跌5.88%及7.58%。新界東及新界西各有1個屋苑追跌，分別為粉嶺中心及浪翠園，今年呎價跌11.93%及8.72%。四區中唯獨九龍沒有屋苑追跌。
十大屋苑除2個屋苑外均升逾4%
十大屋苑中，除新都城及映灣園，其他8個屋苑2025年呎價均升逾4%。太古城、海怡半島、美孚新邨、沙田第一城及嘉湖山莊贏大市，康怡花園、黃埔花園及麗港城追落後。近兩年累計呎價升半成以上的有美孚新邨及沙田第一城，分別累升7.74%及5.58%。而新都城及映灣園近兩年呎價升跌幅則相對平穩。