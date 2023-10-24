熱門搜尋:
李克強 萬聖節2023 香港美酒佳餚巡禮 岩布仙尼 施政報告2023 新田真劍佑 MIRROR 以巴衝突 梁朝偉 SOGO Thankful Week 2023 林襄 凱和山 啟德海灣 天氣 尋人 大閘蟹2023 綠色債券 網上熱話 流感 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
地產
2023-10-24 17:45:00

首3季公營房屋成交量升幅跑嬴私樓 第二市場買賣宗數佔比升破五成

分享：
公營房屋升，私人住宅跌，今年首3季公營房屋成交量升幅跑赢私樓。(資料圖片)

公營房屋升，私人住宅跌，今年首3季公營房屋成交量升幅跑赢私樓。(資料圖片)

二手私樓價量齊跌，公營房屋則逆市創新高。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今年首3季整體二手公營房屋(居屋、公屋、綠置居及夾屋)買賣合約登記(包括自由市場及第二市場)，合共錄5,851宗，已突破2022年全年的5,446宗，上升7.4%，估計全年可達7,000宗，將為2015年近9年以來次高，僅低於2021年的8,512宗。反觀今年同期二手私人住宅買賣登記錄24,318宗，估計全年只有約31,000宗，將較2022年的31,802宗下跌2.5%，有望創1996年有紀錄以來28年歷史新低。公營房屋升，私人住宅卻跌，可見今年公營房屋成交量升幅跑赢私樓。

第二市場買賣比例急升 創近9年新高

今年首3季整體二手公營房屋登記(包括自由市場及第二市場)5,851宗，與房委會第二市場成交記錄作比對後，當中有3,224宗屬於第二市場買賣，佔比高達55.1%，數字較2022年全年的2,192宗及40.2%，分別大幅上升47.1%14.9個百分點。第二市場比例較以往明顯上升約四成，更首度升穿五成水平，創2015年有記錄以來近9年新高，顯示市民的置業需求轉向價格相對較低的未補地價公營房屋。

最新數據顯示，市民的置業需求轉向價格相對較低的未補地價公營房屋。(資料圖片)

最新數據顯示，市民的置業需求轉向價格相對較低的未補地價公營房屋。(資料圖片)

明日(25)施政報告，政府可能放寬資助房屋按揭保證期，相信將有助樓齡較大的居屋單位流轉，楊明儀估計，今年全年第二市場登記有望達4,000宗水平，料突破20213,511宗，將為9年高位，而比例亦會繼續高企五成以上。另外，第3季整體公營房屋第二市場買賣錄630宗及佔比50.4%，按季下跌37.8%3.8個百分點，宗數及比例連跌兩季，反映近期二手樓市交投疲弱，第二市場買賣亦跟隨大市減少。

3季居二市場買賣 較去年全年升逾四成半

居屋方面，今年首3季二手居屋買賣合約登記共錄4,919宗，當中有2,537宗為第二市場買賣，比例錄51.6%，較2022年全年的1,732宗及37.3%，分別上升46.5%14.3個百分點，居屋第二市場比例由以往少於四成，急升至今年逾五成。另外，第3季居屋第二市場買賣登記錄475宗及佔比46.4%，按季下跌41.7%5.1個百分點。

公屋及綠置居方面，今年首3季二手公屋及綠置居買賣合約登記共錄807宗，當中有687宗為第二市場買賣，比例錄85.1%，較2022年全年的460宗及74.1%，分別上升49.3%11個百分點。2022年政府收緊資助房屋的轉售限制，綠置居單位的轉讓全部均為第二市場登記，加上公屋及綠置居第二市場買賣明顯上升，進一步推高第二市場比例。另外，第3季公屋及綠置居第二市場買賣登記錄155宗及佔比80.7%，按季下跌21.7%0.4個百分點。

至於夾屋，今年首3季二手夾屋買賣合約登記共錄125宗，由於所有夾屋已過禁售限制，業主只可經補地價後於自由市場出售，因此夾屋並沒有第二市場買賣。

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受