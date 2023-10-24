首3季公營房屋成交量升幅跑嬴私樓 第二市場買賣宗數佔比升破五成

二手私樓價量齊跌，公營房屋則逆市創新高。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今年首3季整體二手公營房屋(居屋、公屋、綠置居及夾屋)買賣合約登記(包括自由市場及第二市場)，合共錄5,851宗，已突破2022年全年的5,446宗，上升7.4%，估計全年可達7,000宗，將為2015年近9年以來次高，僅低於2021年的8,512宗。反觀今年同期二手私人住宅買賣登記錄24,318宗，估計全年只有約31,000宗，將較2022年的31,802宗下跌2.5%，有望創1996年有紀錄以來28年歷史新低。公營房屋升，私人住宅卻跌，可見今年公營房屋成交量升幅跑赢私樓。

今年首3季整體二手公營房屋登記(包括自由市場及第二市場)錄5,851宗，與房委會第二市場成交記錄作比對後，當中有3,224宗屬於第二市場買賣，佔比高達55.1%，數字較2022年全年的2,192宗及40.2%，分別大幅上升47.1%及14.9個百分點。第二市場比例較以往明顯上升約四成，更首度升穿五成水平，創2015年有記錄以來近9年新高，顯示市民的置業需求轉向價格相對較低的未補地價公營房屋。

最新數據顯示，市民的置業需求轉向價格相對較低的未補地價公營房屋。(資料圖片)

明日(25號)施政報告，政府可能放寬資助房屋按揭保證期，相信將有助樓齡較大的居屋單位流轉，楊明儀估計，今年全年第二市場登記有望達4,000宗水平，料突破2021年3,511宗，將為9年高位，而比例亦會繼續高企五成以上。另外，第3季整體公營房屋第二市場買賣錄630宗及佔比50.4%，按季下跌37.8%及3.8個百分點，宗數及比例連跌兩季，反映近期二手樓市交投疲弱，第二市場買賣亦跟隨大市減少。

首 3 季居二市場買賣 較去年全年升逾四成半

居屋方面，今年首3季二手居屋買賣合約登記共錄4,919宗，當中有2,537宗為第二市場買賣，比例錄51.6%，較2022年全年的1,732宗及37.3%，分別上升46.5%及14.3個百分點，居屋第二市場比例由以往少於四成，急升至今年逾五成。另外，第3季居屋第二市場買賣登記錄475宗及佔比46.4%，按季下跌41.7%及5.1個百分點。

公屋及綠置居方面，今年首3季二手公屋及綠置居買賣合約登記共錄807宗，當中有687宗為第二市場買賣，比例錄85.1%，較2022年全年的460宗及74.1%，分別上升49.3%及11個百分點。2022年政府收緊資助房屋的轉售限制，綠置居單位的轉讓全部均為第二市場登記，加上公屋及綠置居第二市場買賣明顯上升，進一步推高第二市場比例。另外，第3季公屋及綠置居第二市場買賣登記錄155宗及佔比80.7%，按季下跌21.7%及0.4個百分點。

至於夾屋，今年首3季二手夾屋買賣合約登記共錄125宗，由於所有夾屋已過禁售限制，業主只可經補地價後於自由市場出售，因此夾屋並沒有第二市場買賣。

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