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2023-05-06 18:01:05

香港加息｜買600萬樓一年供樓多幾錢？

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香港加息｜買600萬樓一年供樓多幾錢？

香港跟隨美國再度加息，供樓負擔及壓力測試自然增加。(資料圖片)

本地大型銀行上調最優惠利率後，如滙豐銀行由昨日(5)起上調港元最優惠利率12.5點子，由年利率5.625厘調高至5.75厘。滙豐對上一次於20221216日調整港元最優惠利率，當時加息25點子。

香港跟隨美國再度加息，供樓負擔及壓力測試自然增加。假設購入1伙樓價約600萬元二手物業，承造九成按揭，貸款額540萬元，分30年還款，在滙豐加息前(P5.625)，以二手樓H按封頂息率為P2.25厘計算，實際利息為3.375厘，每月供款23,874元，壓力測試月入要求最少50,134元。

不過，當加息0.125厘後(P5.75)，二手物業H按封頂息率相應提升至3.5厘，令每月供款增加375元，至24,249元，即一年供樓開支增加約4,500元，相當於香港迪士尼樂園1張最貴年票(白金卡，成人年票售價4,278)；亦足夠購買1部售價4,799元的iPad Air(64 GB Wi-Fi)。而壓力測試增加788元或1.6%，至50,922元。

香港加息｜買600萬樓一年供樓多幾錢？

加息後一年供樓開支增加約4,500元，相當於香港迪士尼樂園1張最貴年票(白金卡，成人年票售價4,278元)。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國聯儲局昨宣布加息0.25厘後，議息聲明中作出不再進一步加息的暗示，意味息口或見頂。而今年來樓市利好消息湧現，如財案寬減物業印花稅、通關效應、美國放緩加息等，都為樓市起了振興作用。加上港府推行多項引入人才計劃，對中價物業租賃市場帶來支持，吸引更多投資者入市。

陳永傑預料，第二季樓市升勢將加快，發展商將趁機加快推盤步伐，料5月份一手成交可達1,500宗，二手成交有望增至4,000宗的理想水平，豪宅成交量增幅將較為明顯。加息的不利因素消除，陳永傑相信樓價可維持升勢，料第二季二手樓價CCL5%

香港加息｜買600萬樓一年供樓多幾錢？

陳永傑預料，第二季樓市升勢將加快，發展商將趁機加快推盤步伐，料5月份一手成交可達1,500宗。

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