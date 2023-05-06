香港加息｜買600萬樓一年供樓多幾錢？

本地大型銀行上調最優惠利率後，如滙豐銀行由昨日(5日)起上調港元最優惠利率12.5點子，由年利率5.625厘調高至5.75厘。滙豐對上一次於2022年12月16日調整港元最優惠利率，當時加息25點子。

香港跟隨美國再度加息，供樓負擔及壓力測試自然增加。假設購入1伙樓價約600萬元二手物業，承造九成按揭，貸款額540萬元，分30年還款，在滙豐加息前(P為5.625厘)，以二手樓H按封頂息率為P減2.25厘計算，實際利息為3.375厘，每月供款23,874元，壓力測試月入要求最少50,134元。

不過，當加息0.125厘後(P為5.75厘)，二手物業H按封頂息率相應提升至3.5厘，令每月供款增加375元，至24,249元，即一年供樓開支增加約4,500元，相當於香港迪士尼樂園1張最貴年票(白金卡，成人年票售價4,278元)；亦足夠購買1部售價4,799元的iPad Air(64 GB Wi-Fi)。而壓力測試增加788元或1.6%，至50,922元。