香港物業報告2022｜差估署料今年私樓落成量22850伙　按年升近六成

差餉物業估價署（差估署）今日發表的《香港物業報告2022》資料顯示，今年預計私人住宅落成量22,850個，按年升約58.8%，當中有65%將來自新界區，而沙田和元朗將分別供應19%和13%新落成單位；並預計明年私人住宅落成量為21,850伙，新界區供應量將仍然是最多，佔總供應量約49%，其中九龍城及元朗將分別提供約30%和約19%新單位。

去年樓價按年略升 3.6% 作結

報告又指出，2022年年初受到第五波新冠疫情來襲之前，2021年的住宅樓價重拾動力，是由於本地疫情穩定，經濟逐步復甦，加上低利率和穩固的用家需求所致。年內樓價徘徊在-0.6%至1.2%的每月變幅之間，並在9月到達高峰，而同年12月以按年略升3.6%作結。此外，在就業情況改善，以及用家的殷切需求支持下，去年12月的住宅租金錄得3%的溫和按年升幅。