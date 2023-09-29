香港綠色建築議會「零碳就緒建築認證」啟動儀式 首頒發認證予7間發展商共29個項目

香港綠色建築議會宣布正式推出「零碳就緒建築認證」，並於周二(26日)假香港金融大會堂以線上線下並行模式舉行啟動儀式，頒發認證予7間發展商及物業管理公司共29個項目。活動匯集逾800位業界領袖和專家，其中有逾200人親臨現場，近600人線上觀看，齊心推動建築環境提升能源效益及減碳排放。

「零碳就緒建築認證」於今年第三季首度推出，展示建築業界在應對氣候變化及減碳付出的共同努力，標誌著香港正邁向更綠色及更可持續發展的建築環境。作為今年6月首度推出之香港綠色建築議會《建築環境氣候變化框架》重要部分，「零碳就緒建築認證」不單加強了香港綠色建築議會及其合作夥伴在促進香港建築業積極轉型的堅定承諾，同時推動著香港成為低碳及具韌性城市的集體願景。框架自本年6月推出以來，錄得來自全球39個地區、超過7,000次之下載量，突顯框架對業界持份者的影響力和吸引力。