香港綠色建築議會：7月推出「零碳就緒建築認證」 逾10間發展商參與

香港綠色建築議會昨日(5日)發布全港首份《建築環境氣候變化框架》，探討減碳議題，框架整合了在環境、社會和政策管治方面的卓越表現，同時列明綠色金融的要求準則，揭示氣候風險策略，有助建築業界制訂淨零目標。

作為框架的一部分，議會將於今年7月推出「零碳就緒建築認證」，逾10間發展商將參與計劃，包括華懋集團、恒隆地產(101)、恒基地產(012)、置地公司、希慎興業(014)、港鐵(066)、南豐集團、新世界發展(017)、如心酒店管理、信和集團、新鴻基地產(016)、太古地產(1972)，以及其他主要行業參與者。

配合氣候變化實踐的迅速發展，議會推出的《建築環境氣候變化框架》將不時更新，並由香港綠色建築議會和業界專家一同合作不斷完善。框架以提供適用和可靠的專業知識協助業界通過最佳實踐和效能基準實現碳中和及氣候抵禦力的轉型。框架同時有助議會推動透過材料選擇、設計優化和高效運用資源，於2030年減少與材料生產相關的碳排放量，並於2050年邁向與材料相關的淨零排放目標之願景。