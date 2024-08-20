香港豪宅租金按年跌0.8% 萊坊：供應健康 增長受壓｜租金走勢

香港豪宅租金逆市下跌。據萊坊2024年第二季《全球豪宅租金指數》報告指出，今年第二季該行追蹤的80%市場的豪宅租金錄得年度上升，與第一季相同。而香港、多倫多和新加坡由於豪宅供應健康，租金增長受壓，當中香港豪宅租金次季租金按年下跌0.8%，按季跌0.5%。
本港豪宅租金全年有望升5%
萊坊高級董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，雖然香港豪宅租金按季輕微下跌0.5%，但今年上半年仍累計上升0.1%。相對中小型住宅，豪宅租金升幅較少，特別是傳統豪宅區。豪宅市場的租客比以往較為願意進駐新興豪宅區，因為配套較為完善及交通便利，尤其對於那些本身對香港地理不太熟悉、剛來港工作的高才通人士。然而，香港豪宅租金表現仍保持堅挺，預計今年餘下時間香港豪宅租金升幅將會保持平穩，全年有機會上升約3%至5%。
悉尼豪宅表現標青 租金按年漲14%
該指數追蹤全球15個主要城市豪宅租金季度表現。報告指出，截至今年6月底的12個月內，全球豪宅平均年度租金增長為3.5%。儘管豪宅年度租金增長最近有所放緩，但季度增長已回升，今年第二季租金增長為1.1%。報告追蹤的所有市場中，以悉尼豪宅表現最強勁，在過去一年其租金上漲近14%；連同東京、柏林和法蘭克福，均屬過去12個月錄得超過5%豪宅租金增長的市場。
萊坊全球研究部主管Liam Bailey表示，最近主要豪宅市場租金增長明顯放緩，結束近幾年來豪宅樓價升勢。即使豪宅市場受到租戶負擔能力的限制，在大部分城市，租金增長已接近長期水平。然而，由於疫情時期影響住宅建築進度，因此大多數市場仍然面對相對強勁住宅需求和供應有限所帶來的壓力。