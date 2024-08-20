香港豪宅租金按年跌0.8% 萊坊：供應健康 增長受壓｜租金走勢

香港豪宅租金逆市下跌。據萊坊2024年第二季《全球豪宅租金指數》報告指出，今年第二季該行追蹤的80%市場的豪宅租金錄得年度上升，與第一季相同。而香港、多倫多和新加坡由於豪宅供應健康，租金增長受壓，當中香港豪宅租金次季租金按年下跌0.8%，按季跌0.5%。

本港豪宅租金全年有望升 5%

萊坊高級董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，雖然香港豪宅租金按季輕微下跌0.5%，但今年上半年仍累計上升0.1%。相對中小型住宅，豪宅租金升幅較少，特別是傳統豪宅區。豪宅市場的租客比以往較為願意進駐新興豪宅區，因為配套較為完善及交通便利，尤其對於那些本身對香港地理不太熟悉、剛來港工作的高才通人士。然而，香港豪宅租金表現仍保持堅挺，預計今年餘下時間香港豪宅租金升幅將會保持平穩，全年有機會上升約3%至5%。