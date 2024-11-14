馬來西亞沙巴「天璽168」推30伙在港發售 入場價130餘萬起｜海外置業

由馬來西亞發展商Jesselton Group發展的沙巴地標式高端住宅「天璽168」(Jesselton Twin Towers)今日(14日)公布，委託中原地產為獨家銷售代理，推出30伙單位於香港發售，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由649方呎起，入場價港幣130餘萬元起。
Jesselton Group首席執行長唐子耀表示，項目以現樓形式推售，今年已開始交樓，目前約六成買家完成收樓，一成買家經已入住，外籍買家佔比約兩成。
中原(海外)營業董事許大衛表示，該批單位開放式售價由約港幣133萬元起；一房加書房單位售價由約港幣147萬元起；兩房售價由約港幣176萬元起；三房加書房售價由約港幣253萬元起。項目可獲馬來西亞匯豐銀行承做按揭，計劃年期長25年，按揭成數達五至七成，按揭利率約3.8厘。
發展商夥中原推置業優惠 價值182萬
許大衛補充，項目將於本月16至17日及23至24日連續兩個周末於尖沙咀廣東道7號海港城九倉電訊中心16樓舉行展銷會。發展商特別為中原客戶推出多項優惠，買家可獲贈樓價折扣及3日2夜沙巴遊，優惠價值達182萬元。
他續指，發展商提供購房手續費津貼，如律師費、貸款雜費等(包括稅項及雜費)；亦贈送部分電器，如全屋冷氣機、熱水爐等；除開放式單位贈送1個車位之外，其它單位均可贈送2個車位；買家亦可優先登記申請沙巴MM2H移居計劃等。
「天璽168」屬現樓，共設兩座，樓高56層，合共提供819個住宅單位，戶型涵蓋開放式至三房間隔，實用面積約649至2,041方呎，所有單位均連露台。項目提供一系列奢華設施，包括高級會所、無邊際泳池、健身房、SPA、空中花園等。物業管理團隊提供24小時安全保障和全面的物業管理服務，確保住戶居住環境舒適、安全。