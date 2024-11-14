馬來西亞沙巴「天璽168」推30伙在港發售 入場價130餘萬起｜海外置業

由馬來西亞發展商Jesselton Group發展的沙巴地標式高端住宅「天璽168」(Jesselton Twin Towers)今日(14日)公布，委託中原地產為獨家銷售代理，推出30伙單位於香港發售，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由649方呎起，入場價港幣130餘萬元起。

Jesselton Group首席執行長唐子耀表示，項目以現樓形式推售，今年已開始交樓，目前約六成買家完成收樓，一成買家經已入住，外籍買家佔比約兩成。

中原(海外)營業董事許大衛表示，該批單位開放式售價由約港幣133萬元起；一房加書房單位售價由約港幣147萬元起；兩房售價由約港幣176萬元起；三房加書房售價由約港幣253萬元起。項目可獲馬來西亞匯豐銀行承做按揭，計劃年期長25年，按揭成數達五至七成，按揭利率約3.8厘。