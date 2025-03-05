馬灣公園第二期命名「馬灣1868」 佔地近50萬呎 打造海島藝術社區

坐落於馬灣島的馬灣公園，為佔地160萬方呎的綜合性的旅遊和文化目的地，自2024年末，馬灣公園第二期的租戶相繼開業，馬灣公園第二期最新正式命名為「馬灣1868」，成為一個糅合保育，文創，旅遊及藝術零售的新景區。
馬灣公園副總經理(租務部)黃佩玲表示，「馬灣1868」的命名源於馬灣島自古以來就是海上絲路的重要節點，連結珠江三角洲與東南亞、南亞等地的貿易往來。清政府1868年在馬灣設立海關，見證了清代關稅史的重要一頁。而馬灣公園第二期的落成也是另一個標誌性的時刻，特意以此重要年份作印記，將二期項目正式命名為「馬灣1868」，以突顯馬灣悠久的歷史發展。
她續指，「馬灣1868」項目佔地近50萬方呎，沿海而建，遠眺汲水門和汲水門大橋，景色怡人。項目邀請多位國際及本地的壁畫設計師，將舊村村屋外牆粉刷成色 彩斑斕的彩色小屋，彷如意大利五漁村。
黃佩玲表示，自2024年底，園內租戶都市農莊「Farm the City」及營地「小島山丘」相繼開業。當中都市農莊與來自香港大學和香港浸會大學的師生合作，除進行有關「循環經濟、食物系統生 態及碳中和」的研究調查外，更與學校合作為中小學生提供課堂延伸的食物及自然生態體驗活動。「小島山丘」與挪亞方舟酒店合作，為酒店住客和營友舉辦觀星團。團隊致力招攬多元化文創工作室及藝術商戶進駐，透過活化舊村和提供本土及多元藝術體驗，吸引本地及國際旅客。
黃佩玲稱，「馬灣1868」的發展計劃不僅保護馬灣自然環境，還進一步推廣及保護歷史古蹟，為文化藝術和旅遊產業注入新動力，推動香港經濟發展，為旅遊業帶來新 氣象。團隊致力保育相關歷史背景及島上古蹟、希望透過連結獨特的馬灣島嶼 景色及消閑體驗活動、建構多元文化交流場景，引入藝術零售營運者，將「馬灣1868」打造一個文化與藝術共生的海島藝術社區。