馬灣公園第二期命名「馬灣1868」 佔地近50萬呎 打造海島藝術社區

坐落於馬灣島的馬灣公園，為佔地160萬方呎的綜合性的旅遊和文化目的地，自2024年末，馬灣公園第二期的租戶相繼開業，馬灣公園第二期最新正式命名為「馬灣1868」，成為一個糅合保育，文創，旅遊及藝術零售的新景區。

馬灣公園副總經理(租務部)黃佩玲表示，「馬灣1868」的命名源於馬灣島自古以來就是海上絲路的重要節點，連結珠江三角洲與東南亞、南亞等地的貿易往來。清政府1868年在馬灣設立海關，見證了清代關稅史的重要一頁。而馬灣公園第二期的落成也是另一個標誌性的時刻，特意以此重要年份作印記，將二期項目正式命名為「馬灣1868」，以突顯馬灣悠久的歷史發展。