馬鞍山三房業主減價求售！銀湖．天峰呎價跌穿1.5萬

二手樓價稍為回落，刺激買家入市意欲，馬鞍山連錄三房減價成交個案。

世紀21奇豐物業高級分行經理蔡蓓表示，馬鞍山銀湖．天峰8座中層H室，實用面積約690方呎，三房間隔，座向西面，望園景。單位放盤兩個月，原叫價1,100萬元，終以1,030萬元易手，累減70萬元或約6.4%，呎價約14,928元，見近月新低。據了解，原業主於2009年6月以440.5萬元買入單位，持貨13年至今轉售，帳面獲利589.5萬元，單位期內升值約1.3倍。

海濤居放盤 4 個月減價 90 萬

世紀21奇豐物業區域經理趙詠欣指，海濤居3座中層A室，實用面積約654方呎，三房兩廳間隔，座向西北望海景。原開價1,000萬元，放盤4個月累減90萬元或約9%，至910萬元成交，呎價約13,914元。據了解，原業主於2006年11月以322萬元買入，持貨16年至今轉售，帳面賺588萬元，單位期內升值約1.8倍。

迎海三房套 1078 萬售出

中原地產資深區域營業經理胡耀祖稱，迎海1期1座低層C室，實用面積約772方呎，三房連套房間隔，議價後以1,078萬元獲用家承接，呎價約13,964元。據了解，原業主於2014年以822萬元購入單位，持貨8年，帳面獲利約256萬元或約31%離場。