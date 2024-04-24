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地產
2024-04-24 18:40:00

馬鞍山區連錄多宗高獲利成交 聽濤雅苑三房 13年升值337萬｜二手市況

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馬鞍山聽濤雅苑中層三房戶，13年帳面升值337萬元，升幅有68%。

馬鞍山聽濤雅苑中層三房戶，13年帳面升值337萬元，升幅有68%。

聽濤雅苑中層三房830萬沽

馬鞍山區本月錄多宗理想獲利成交。世紀21奇豐物業雲海分行高級分行經理蔡蓓表示，新近促成聽濤雅苑4座中層F室易手，單位實用面積755方呎，採三房兩廳間隔，座向東北望園景。單位放盤4個月，原叫價900萬元，近日獲買家以830萬元承接，微減70萬或減幅7.8%，平均實用呎價10,993元。據了解，原業主於20112月購入上址，當時作價493萬元，持貨13年至今沽售，帳面獲利337萬元或升值68%
即睇馬鞍山聽濤雅苑放盤(HOUSE730)

馬鞍山中心中層兩房，放盤僅兩日即以490萬元沽出。

馬鞍山中心中層兩房，放盤僅兩日即以490萬元沽出。

馬鞍山中心兩房放盤2日速沽

同區馬鞍山中心亦錄高獲利成交。世紀21奇豐物業迎海分行區域經理趙詠欣表示，成交單位為3座中層G室，實用面積381方呎，採兩房一廳開則，座向東南，享開揚景致。單位放盤僅兩日，開價500萬元，現以490萬元成交，實用平均呎價12,861元。原業主則於20025月以125萬元買入單位，持貨22年，現帳面賺365萬元，單位期內升值2.9倍。
即睇馬鞍山中心放盤(HOUSE730)

馬鞍山新港城兩房低層戶，31年升值逾220萬元。

馬鞍山新港城兩房低層戶，31年升值逾220萬元。

新港城兩房 31年升值逾220

另外，世紀21奇豐物業馬鞍山市中心分行經理張翠珊稱，該行新近錄得馬鞍山新港城成交，單位為C座低層06室，實用面積321方呎，屬兩房一廳設計，望西南內園景。單位放盤3星期，原叫價430萬元，經議價後減72萬元，以358萬元獲買家承接，實用平均呎價11,153元。據悉，原業主於19927月購入單位，當時作價135.5萬元，持貨逾31年至今易手，帳面升值222.5萬元或逾1.6倍。
即睇馬鞍山新港城放盤(HOUSE730)

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