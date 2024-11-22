馬鞍山半新樓又出事！開放式「2字頭」易手 4年蒸發三成(有圖)｜二手市況

據了解，單位放盤將近一年，原叫價360萬元，最後以297.3萬元承接，減幅62.7萬元或約17.4%，呎價約12,983元。原業主於2020年購入上址，當時作價423萬元，持貨約4年，現轉售帳面蝕125.7萬元，物業期內跌價約29.7%。

同廈開放式戶月中轉手創蝕幅新高

事實上，該盤於本月中錄得一宗歷來帳面蝕幅最大成交，世紀21奇豐物業錦豐分行助理區域營業董事黎健峯指，薈朗2座低層A02室，實用面積約221方呎，開放式間隔。單位坐向西，外望城市景。放盤半年，原叫價305萬元，最終以280萬元沽出，減價25萬元或約8.2%，呎價約12,670元。

據了解，原業主於2020年以408萬元購入單位，持貨約4年，現轉售帳面虧損128萬元，物業期內跌價約31.4%。翻查資料，屋苑過往的二手成交蝕幅介乎2%至27%，意味是次成交創屋苑歷來蝕幅最大。

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