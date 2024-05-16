馬鞍山區本月二手交投平穩。中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖表示，樓市交投氣氛持續正面，馬鞍山區本月至今暫錄約47宗二手成交，與上月同期相若，其中嘉華星濤灣佔2宗。屋苑最新錄2座低層J室，單位建築面積722方呎，實用面積513方呎，採兩房間隔，日前議價後以628萬元易手，實用平均呎價12,242元。據悉，新買家為用家，原業主則於2009年以267萬元購入上址單位，持貨約15年，是次轉手帳面賺約361萬元，單位期內升值約有1.4倍。
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馬鞍山嘉華星濤灣本月暫錄2宗 兩房628萬沽 15年帳升近1倍半｜二手樓成交
馬鞍山區本月二手交投平穩。中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖表示，樓市交投氣氛持續正面，馬鞍山區本月至今暫錄約47宗二手成交，與上月同期相若，其中嘉華星濤灣佔2宗。屋苑最新錄2座低層J室，單位建築面積722方呎，實用面積513方呎，採兩房間隔，日前議價後以628萬元易手，實用平均呎價12,242元。據悉，新買家為用家，原業主則於2009年以267萬元購入上址單位，持貨約15年，是次轉手帳面賺約361萬元，單位期內升值約有1.4倍。