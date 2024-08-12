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地產
2024-08-12 12:45:00

馬鞍山天宇海三房 7年跌一成 帳面蒸發120萬｜二手蝕讓

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馬鞍山天宇海剛錄本月首宗二手成交，即屬蝕讓個案。

馬鞍山天宇海剛錄本月首宗二手成交，即屬蝕讓個案。

市場對美國減息憧憬高漲，但有二手樓業主睇淡後市，止蝕沽貨離場。中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山天宇海剛錄本月首宗二手成交，屋苑最新錄1A座中低層A室易手，單位建築面積1,255方呎，實用面積947方呎，採三房連套房間隔，日前議價後以1,070萬元沽出，實用平均呎價11,299元。據了解，新買家為用家，原業主則於2017年以1,190萬元購入上址，持貨約7年轉手，帳面虧蝕120萬元，蝕幅約10%；如計及使費，料實際損手約逾180萬元退場。
即睇馬鞍山天宇海放盤(HOUSE730)

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