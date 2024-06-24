馬鞍山區二手成交量與上月同期相若。中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖表示，本月樓市氣氛持續造好，馬鞍山區本月暫錄約73宗二手成交，其中天宇海佔約2宗買賣，屋苑剛錄7B座中層B室易手，單位建築面積1,005方呎，實用面積763方呎，採三房連套房間隔，日前議價後以882萬元易手，實用平均呎價11,560元。據悉，新買家為用家，原業主則於2010年以610萬元購入上述單位，持貨約14年轉手，現帳面獲利約272萬元離場，期內升值約44.6%。
即睇馬鞍山天宇海放盤(HOUSE730)
馬鞍山天宇海三房882萬沽 上手業主賺逾270萬｜二手樓成交
馬鞍山區二手成交量與上月同期相若。中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖表示，本月樓市氣氛持續造好，馬鞍山區本月暫錄約73宗二手成交，其中天宇海佔約2宗買賣，屋苑剛錄7B座中層B室易手，單位建築面積1,005方呎，實用面積763方呎，採三房連套房間隔，日前議價後以882萬元易手，實用平均呎價11,560元。據悉，新買家為用家，原業主則於2010年以610萬元購入上述單位，持貨約14年轉手，現帳面獲利約272萬元離場，期內升值約44.6%。