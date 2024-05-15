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地產
2024-05-15 18:15:00

馬鞍山嵐岸四房全海相連戶 累減4球沽 16年升值三成｜二手樓成交

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馬鞍山嵐岸全海景四房相連單位，最新以2,200萬元易主，呎價1.23萬元。

馬鞍山嵐岸全海景四房相連單位，最新以2,200萬元易主，呎價1.23萬元。

馬鞍山嵐岸四房相連大單位獲承接。世紀21奇豐物業雲海分行高級分行經理蔡蓓表示，該行最新錄得嵐岸1座高層AB室相連戶二手成交，單位實用面積1,785方呎，屬四房兩廳間隔，座向西北，享有全海景。單位放盤4個月，原叫價2,600萬元，近日獲買家洽購，議價減400萬元至2,200萬元成交，減幅達15.4%%，平均實用呎價12,325元。據了解，原業主於20087月購入上址，當時作價1,668萬元，持貨近16年至今轉售，帳面獲利532萬元離場，單位期內升值32%
即睇馬鞍山嵐岸放盤(HOUSE730)

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