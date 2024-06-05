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地產
2024-06-05 18:45:00

馬鞍山新港城再錄兩房損手成交 7年跌近21萬｜二手蝕讓

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馬鞍山上車屋苑新港城最新再錄兩房蝕讓成交，作價449.3萬元，7年貶值約4%。

馬鞍山上車屋苑新港城最新再錄兩房蝕讓成交，作價449.3萬元，7年貶值約4%。

近期二手樓持續錄蝕讓，馬鞍山上車屋苑新港城最新再錄兩房損手成交。世紀21奇豐物業海栢分行助理區域營業董事鄭達昌表示，新近促成新港城D座低層02室易手，單位實用面積321方呎，採兩房兩廳間隔，座向東南望開揚景觀。單位放盤3個月，初期叫價480萬元，近日以449.3萬元獲買家承接，平均實用面積呎價13,997元。據了解，原業主於20179月購入上址，當時作價470萬元，持貨7年至今易手，帳面虧蝕20.7萬元離場，期內跌幅有4%，但計及使費，料實際損手約40萬元。
即睇馬鞍山新港城放盤(HOUSE730)

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