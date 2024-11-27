馬鞍山新港城業主止賺套現 15年前入市三房獲利逾4球｜二手樓成交

減息後買家入市信心顯著提升，部分早年入市業主決定止賺沽貨套現。馬鞍山新港城新近錄得2宗成交，其中中層三房單位以620萬元沽出，原業主於2009年、即15年前入市，現轉售帳面大賺逾400萬元離場。
世紀21奇豐物業海典灣分行區域經理胡佩碧表示，新港城4期J座中層04室，實用面積約519方呎，屬三房兩廳間隔，坐向西北，外望遠景。單位放盤3個月，開價630萬元，最後以620萬元沽出，呎價約11,946元。
據了解，原業主於2009年購入上址，當時作價320萬元，持貨約15年，現易手帳面獲利414.15萬元，物業期內升值約94%。
中層兩房26年升值1.4倍
中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖指，新港城2期C座中層07室，實用面積約321方呎，兩房間隔。原叫價約480萬元，議價後以452萬元易手，呎價約14,081元。
胡耀祖透露，新買家為上車客，見單位交通方便，造價合理，即入市單位自用。據悉，原業主早於1998年以185萬元購入單位，持貨約26年，現轉售帳面獲利約267萬元，物業期內升值約1.4倍。
胡耀祖稱，減息後，市場信心顯著提升，馬鞍山區本月暫錄近100宗二手成文，與上月同期相若；新港城本月則暫錄約9宗買賣。