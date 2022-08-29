馬鞍山新盤｜泓碧首開放現樓四房四套洋房 享開揚吐露港景

由碧桂園(2007)、宏安地產(1243)合作發展的馬鞍山泓碧已屆現樓，該盤提供 13座臨海獨立屋大宅，今日(29日)首度開放16號獨立屋予傳媒優先參觀。碧桂園香港地產營銷管理部總經理林曉箐表示，該獨立屋實用面積3,593方呎，連1,452方呎花園，屬四房四套連工人套房間隔，以及3個車位。

16號獨立屋以兩層高設計，發展商特意邀請著名設計師鄭炳坤(Danny)打造，用低飽和度的白色及溫暖色調貫徹整棟獨立屋，室內以明亮簡潔的線條配襯高樓底及逾千方呎客飯廳。住戶經過前庭走進獨立屋雙重大門後，可見空間感十足的玄關，玄關設弧形半通透玻璃吊掛式屏風。客飯廳寬逾9米，長逾11米，間隔方正實用，加上樓底高度為4.5米的設計，配合趟摺式玻璃幕門連接花園及吐露港景致。飯廳懸掛以白色薄片金屬整齊排列的吊燈，客飯廳貫通卡其色皮及淺色木飾面，客廳一角用作書房，可以電動趟門分隔，令空間更靈活使用。

一樓設有主人套房及另外兩個套房，主人套房空間感寬裕，設有大型衣帽間、梳妝區；寢室一旁為一列落地玻璃趟門，外接特大平台延伸室內空間，可望吐露港、船灣淡水湖、八仙嶺等美景。另外兩個套房均以柔和流線型設計，可三邊落床之餘，亦提供極充足的儲物空間，而踏出落地玻璃趟門外，可享開揚約 59米長游泳池、會所及園林美景。最後設計師把近千方呎天台打造成專屬空中花園，讓住戶即使足不出戶，仍亦可與家人放鬆身心。

泓碧提供13間獨立屋，以兩層至三層高設計，實用面積由3,310至5,289方呎，間隔由四房四套至五房五套房，全附設私家花園連游泳池，面積由1,411至3,527方呎，屋內更設升降機直達室內各層。座駕可駛進停車場，並直接泊於獨立屋門外，令住戶可迅速從停車場直接回到獨立屋，享極高私隱度。