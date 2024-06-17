馬鞍山區6月份交投增加，惟當中不乏損手沽貨成交。中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山區本月暫錄約61宗二手買賣，較上月同期增約兩成，其中星漣海佔兩宗成交，屋苑最新錄1座高層E室易手，單位實用面積1,238方呎，屬四房連套房大單位間隔，日前議價後以1,660萬元沽出，實用平均呎價13,409元。據了解，該單位由用家承接，原業主則於2017年以1,829萬元購入上址，持貨至今約7年，現轉手帳面損手約169萬元或貶值約9.2%，惟計及使費，實際料虧損金額約逾260萬元離場。
即睇馬鞍山星漣海放盤(HOUSE730)
馬鞍山星漣海四房1660萬蝕沽 7年貶值近一成｜二手蝕讓
馬鞍山區6月份交投增加，惟當中不乏損手沽貨成交。中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山區本月暫錄約61宗二手買賣，較上月同期增約兩成，其中星漣海佔兩宗成交，屋苑最新錄1座高層E室易手，單位實用面積1,238方呎，屬四房連套房大單位間隔，日前議價後以1,660萬元沽出，實用平均呎價13,409元。據了解，該單位由用家承接，原業主則於2017年以1,829萬元購入上址，持貨至今約7年，現轉手帳面損手約169萬元或貶值約9.2%，惟計及使費，實際料虧損金額約逾260萬元離場。