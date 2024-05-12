近月二手蝕讓個案持續，馬鞍山星漣海最新錄海景四房戶大額損手成交。世紀21奇豐物業雲海分行高級分行經理蔡蓓表示，新近錄得星漣海2A座中層B室易手，單位實用面積1,660方呎，屬四房兩廳間隔，座向東北享有海景。單位原開價2,600萬元，放盤4個月，現減價80萬元或減幅3.1%，以2,680萬元成交，平均實用呎價16,145元。據了解，原業主於2018年12月購入上述單位，當時作價3,166萬元，持貨6年至今沽售，帳面需蝕486萬元，單位期內跌幅約15%；若計及使費，料實際虧損約640萬元離場。
即睇馬鞍山星漣海放盤(HOUSE730)
馬鞍山星漣海海景四房 原業主6年前逾3千萬買入 實輸逾六球走｜二手蝕讓
近月二手蝕讓個案持續，馬鞍山星漣海最新錄海景四房戶大額損手成交。世紀21奇豐物業雲海分行高級分行經理蔡蓓表示，新近錄得星漣海2A座中層B室易手，單位實用面積1,660方呎，屬四房兩廳間隔，座向東北享有海景。單位原開價2,600萬元，放盤4個月，現減價80萬元或減幅3.1%，以2,680萬元成交，平均實用呎價16,145元。據了解，原業主於2018年12月購入上述單位，當時作價3,166萬元，持貨6年至今沽售，帳面需蝕486萬元，單位期內跌幅約15%；若計及使費，料實際虧損約640萬元離場。