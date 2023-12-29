馬鞍山本月二手成交按月跌兩成 新港城兩房業主蝕使費離場｜二手樓成交

不少業主及買家於假期出外旅遊，略為拖慢交投，馬鞍山區本月暫錄約51宗二手成交，較上月全月錄約65宗跌14宗或約21.5%。
中原地產馬鞍山資深區域營業董事徐可志表示，新港城本月暫錄約7宗成交，對比上月全月錄約12宗，下跌5宗或41.6%，屋苑新近錄得K座高層3室，實用面積338方呎，兩房間隔，望樓景，最初開價540萬元放售，最新以529萬元易手，折合平均實用呎價約15,651元，累減約11萬元或2%。
原業主持貨6年實蝕25萬
徐可志指，新買家為上車客，見單位間隔合用，業主提供合理議價空間，即購入單位自用。據了解，原業主於2017年以約528萬元買入單位，持貨6年，現轉手帳面獲利1萬元，計及釐印費等使費，料原業主實蝕約25萬元。
換樓客意頭價購聽濤雅苑三房 呎價險守1萬
同區聽濤雅苑本月暫錄3宗成交，中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖表示，成交單位包括8座高層F室，實用面積755方呎，三房連套間隔，叫價約830萬元，日前議價微減2萬元後以828萬元易手，實用平均呎價約10,967元。
胡耀祖指，新買家為換樓客，見屋苑環境舒適，價錢合理，即把握機會入市單位自用。據了解，原業主於2011年以560萬元購入單位，持貨12年，是次轉手帳面獲利約268萬元離場，單位期內升值約47.9%。