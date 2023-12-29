馬鞍山本月二手成交按月跌兩成 新港城兩房業主蝕使費離場｜二手樓成交

不少業主及買家於假期出外旅遊，略為拖慢交投，馬鞍山區本月暫錄約51宗二手成交，較上月全月錄約65宗跌14宗或約21.5%。

中原地產馬鞍山資深區域營業董事徐可志表示，新港城本月暫錄約7宗成交，對比上月全月錄約12宗，下跌5宗或41.6%，屋苑新近錄得K座高層3室，實用面積338方呎，兩房間隔，望樓景，最初開價540萬元放售，最新以529萬元易手，折合平均實用呎價約15,651元，累減約11萬元或2%。